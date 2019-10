Dim uhajal v stanovanje

Včeraj ob 11.14 uri se je v Podgorski ulici v Kočevju kadilo iz stanovanja v večstanovanjski stavbi. Gasilci PGD Kočevje so na kraju ugotovili, da se je občanki pri kurjenju zamašil dimnik in je dim uhajal v stanovanje. Do požara ni prišlo. Gasilci so preventivno pregledali objekt in svetovali obisk dimnikarja.

Zagorelo v kleti

Ob 2.47 je v naselju Šmarjeta, občina Šmarješke Toplice, zagorelo v kletnih prostorih stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šmarjeta, Bela Cerkev, Orešje in Zbure so požar pogasili, pregledali objekt, prezračili zadimljene prostore ter pomagali pri iznosu poškodovane opreme. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Majer-KZ;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod dol. Griblje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BADOVINAC, TP KONEC PRI PODGRADU, TP KOROŠKA VAS, TP MIHOVEC, TP NOVA GORA PRI KOROŠKI V., TP POD MIHOVCEM, TP PRISTAVA, TP VEL. CEROVEC, TP VINJA VAS, TP PODGRAD.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽIČ VRH, na izvodu Rožič vrh.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAČJE SELO, TP BLATO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 11. uro na območju TP Zgornja Pohanca izvod Zdole desno; na področju nadzorništva Brežice pa med 8.30 in 12. uro na območju TP Črešnjice izvod Špiler-Horžen levo.

