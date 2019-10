Učenci in dijaki na jesenskih počitnicah

28.10.2019 | 08:00

Fotografija je ilustrativna (Foto: TIC Semič, arhiv DL)

Novo mesto, Metlika, Črnomelj, Sevnica ... - Za učence in dijake se danes začenjajo prve počitnice v tem šolskem letu. V času t. i. krompirjevih počitnic se bodo zvrstile številne prireditve in delavnice po vsej Sloveniji, večina brezplačnih, tudi na našem koncu države. Okoli 188.000 osnovnošolcev in 74.000 srednješolcev se v šolske klopi znova vrnilo 4. novembra.

Šolarji bodo zaradi dneva reformacije in spomina na mrtve, če prištejemo še minulo soboto in nedeljo, v počitnicah lahko uživali devet dni.

Nabor počitniških dejavnosti si lahko ogledate tudi v naši rubriki Namig za premik.

M. Ž., STA