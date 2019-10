Postanimo občina znanja

Slavnostni govornik Milan Jazbec (Foto: M. L.)

Po podelitvi priznanj. Z leve: direktor podjetja Posavc Ivan Vogrinc, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, Marjan Černe, predsednik Nogometnega kluba Brežice 1919, Milan Jazbec, Marijan Žibert, Anica Butkovič, župan Ivan Molan, ravnateljica Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ivana Baškovič (Foto: M. L.)

Brežice - Pred današnjim brežiškim občinskim praznikom je bila včeraj slavnostna seja občinskega sveta. Na prireditvi v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice je zbrane nagovoril župan Ivan Molan in pri tem predstavil dosežke občine v zadnjem obdobju.

Rdeča nit v nagovorih večera so bili mostovi, v brežiški občini jih je veliko, in o mostovih je govoril tudi slavnostni govornik diplomat Milan Jazbec, slovenski veleposlanik v Makedoniji, sicer brežiški rojak s Pohance.

Znanje je po njegovem največji most. »Znanje je moč in je pot v svetlobo, v prihodnost, v boljše življenje za vse,« je rekel in še dodal: »Ob številnih šolah vseh vrst in stopenj, ki jih imamo v Brežicah, si postavimo za cilj, da bo naša občina znanja. To nam bo omogočalo boljše življenje in boljši razvoj. Ta pa naj bo še bolj celovito trajnosten in skrbno premišljen, vključujoč turizem, naravo, dediščino, našo prislovično prijaznost in odprtost.«

Zbrane je pozdravil med drugimi tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.

Na seji so podelili oktobrske nagrade, ki so jih prejeli Marjan Černe, Marijan Žibert in Anica Butkovič. Podelili so tudi priznanja. Dobili so jih Nogometni klub Brežice 1919, Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova in podjetje Posavc.

Prireditev, ki jo je povezovala Bojana Zevnik, je z glasbo pospremil Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče pod vodstvom z dirigentsko Klaro Šimičić.

