Ponosni na zaslužne

28.10.2019 | 11:55

Občinski nagrajenci (Foto: M. Glavonjič)

Sodražica - Tako kot v sosednjih občinah, Ribnici in Loškem Potoku, so tudi v Sodražici za občinski praznik določili datum iz daljne preteklosti, to je 30. oktober, ko jim je Marija Terezija leta 1784 dodelila pravice do tedenskih sejmov. Sodražani ga praznujejo od ustanovitve občine, leta 1999.

Na osrednji prireditvi je župan Blaž Milavec dejal, da je praznik čas, ko se pregleda, kaj je bilo postorjenega in kaj občino še čaka. Omenil je večje projekte dokončane doslej in korake, ki jih bo treba narediti v letu 2020, ko bodo praznovali 800-letnico omembe Sodražice. »Seveda smo ponosni na pomembne ljudi iz občine, zaslužne za prepoznavnost kraja, ki so prejemniki letošnjih priznanje in nagrad,« je še dejal.

Priznanje župana so prejeli Čebelarsko društvo Sodražica in državni prvaki futcal kluba Extrem, U-15. Priznanja občine Sodražica so šla v roke Matije Ogrinca, Andreje Košmrlj in članom samoiniciativnega odbora za postavitev kapele na Pesku. Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica je ob 110-letnici dela prejela Zlato plaketo in denarno nagrado, ki jo bo v celoti podarila Osnovni šoli Sodražica.

M. Glavonjić