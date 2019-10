Poziv očividcem prometne nesreče pri Mihelji vasi

27. 10. nekaj pred 16. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in voznika osebnega avtomobila na regionalni cesti pri Mihelji vasi na območju PP Črnomelj. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je voznik osebnega avtomobila rdeče barve ob prehitevanju kolesarja zaradi premajhne bočne razdalje z ogledalom trčil v kolesarja. Voznik je po trčenju nadaljeval z vožnjo v smeri proti Novem mestu. Kolesarja, ki je po trčenju padel in se poškodoval, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Zaradi razjasnitev vseh okoliščin nesreče policisti pozivajo voznika, udeleženega v prometni nesreči, in morebitne očividce, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

Kršitelju zasegli avtomobil

Med kontrolo prometa v Krški vasi so policisti PP Brežice v noči na 27. 10. ustavili voznika osebnega avtomobila Alfa romeo. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,74 miligramov alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Drganjih selih je med 17. 10. in 25. 10. nekdo vlomil v počitniško hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za 500 evrov škode.

V kraju Golobinjek je med 20. 10. in 25. 10. neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil motorno žago.

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala v okolici Novega mesta je v noči na 25. 10. nekdo vlomil v tri osebne avtomobile. V vseh je našel in odtujil denar ter lastnike oškodoval za okoli 5000 evrov.

V Herinji vasi je med 26. 10 in 27. 10. nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in zlat nakit in lastnike oškodoval za 2000 evrov.

Na Topliški cesti v Novem mestu je med 25. 10. in 27. 10. nekdo skozi vrata vlomil v poslovne prostore podjetja. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za 1000 evrov škode.

V noči na 25. 10. je na Šegovi ulici v Novem mestu neznanec vlomil v kombinirano vozilo in odtujil električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 3500 evrov.

V Črnomlju je med 26. 10. in 27. 10. neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 50 evrov škode.

Požig

V okolici Golobinjeka je 25. 10. nekdo požgal lovsko prežo in lovsko društvo oškodoval za 500 evrov.

Požar

Policisti PP Krško so bili 27. 10. obveščeni o požaru lesenega objekta v okolici Krškega. Okoliščine in vzrok za nastanek požara, v katerem ni bil nihče poškodovan, policisti še preiskujejo. Škode naj bi bilo za okoli 1000 evrov.

