Prijeli srbskega voznika in osem državljanov Turčije

28.10.2019 | 12:50

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Policisti PP Brežice so 27. 10. popoldne med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Bizeljskega ustavili osebni avtomobil srbskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 35-letni državljan Srbije v avtomobilu prevaža osem državljanov Turčije (pet odraslih in tri otroke), ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Državljanu Srbije so odvzeli prostost, ga pridržali in zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Poskusi izmika mejni kontroli

25. 10. je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. V tovornem delu so našli skrita dva državljana Irana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal iz Srbije, na podvozju našli skritega državljana Afganistana, ki je poskušal nezakonito vstopiti v Slovenijo. Predali so ga hrvaškim policistom.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med 25. 10 in 28. 10. izsledili in prijeli še 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju krajev Dalnje Njive, Gaber, Sečje selo, Bizeljsko, Dolenji Suhor pri Vinici in Dobova. Policijski postopki s petimi državljani Turčije, tremi državljani Pakistana, dvema državljanoma Sirije in po enim državljanom Palestine, Egipta, Maroka in Rusije še niso zaključeni.

M. L.-S.