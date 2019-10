FOTO: Robi bo poslikal pročelje kotlovnice

28.10.2019 | 13:50

Robert Jevnik pred nastajajočo poslikavo blokovske kotlovnice. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Člani Društva Novo mesto so lani zagnali projekt Poslikajmo sivino in tako je veliko sivo obzidje pri igrišču OŠ Bršljin zažarelo v modri in drugih barvah, mesto pa s tem dobilo prvo umetniško poslikavo večje zunanje površine oz. murala. »Uspešna realizacija in številni pozitivni odzivi nanjo so nas motivirali k nadaljevanju našega projekta z novim muralom,« so nedavno sporočili iz društva in napovedali, da bodo tokrat obiskali ulico Slavka Gruma oz. tamkajšnjo veliko kotlovnico, ki stoji ob Topliški cesti.

Izziva se je v minulem tednu lotil šentjernejski umetnik Robert Jevnik, ki je za Dolenjski list danes povedal, da bo slikal še vsaj ves teden in verjetno tudi v prihodnjem. Že lani je sodeloval pri prvi akciji društva, ko sta se projekta lotila skupaj s Teo Skupek, tokratni izziv pa mu predstavlja pisatelj Slavko Grum, po katerem največje stanovanjsko naselje v mestu tudi nosi ime. Kot je še danes izdal, bo na eni strani kotlovnice za zaključek naslikal tudi pisateljev portret.

Podrobneje pa v eni prihodnjih tiskanih izdaj Dolenjskega lista.

M. Martinović

