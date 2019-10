Kolesarja odpeljali v bolnišnico

28.10.2019 | 18:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Iz novomeškega ReCO centra poročajo, da sta danes nekaj po 11. uri v ulici Šentpeter na Otočcutrčila osebno vozilo in kolesar. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega kolesarja do reševalnega vozila.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

O ostalih izrednih dogodkih ne poročajo, prav tako ne ReCO Brežice.

M. M.