Gorelo zapuščeno osebno vozilo

29.10.2019 | 07:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv)

Sinoči ob 23.20 uri je v Rosalnicah, občina Metlika, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Metlika in Rosalnice so požar pogasili ter pregledali okolico.

Tudi gasilci oživljajo

Ob 8.03 so v naselju Krka, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Krka kot prvi posredovalci z defibriltorjem izvedli prvo pomoč oboleli osebi.

Ob 15.51 je v vasi Sloka gora v občini Velike Lašče osebo obšla slabost. Gasilci PGD Turjak so nudili pomoč reševalcem NMP pri oživljajnju osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu DOBLIČE- ŠOLA;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu Blatnik.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI VIDEM, na izvodu V HRIB VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Račja vas med 8:30 in 11:00 uro, na območju TP Sveta Jedert med 11:30 in 14:00 uro, na območju TP Brežice Jutranjka izvod desno Lukež – Zagode, med 8:00 in 9:00 uro in na območju TP Podvinje 2 izvod smer Dobova med 9:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Leskovec trg med 7:15 in 8:00 uro ter med 12:00 in 12:30 uro.

M. K.