Zaradi nadlegovanja Romov mladina v Šentjerneju ne upa sama na stadion

29.10.2019 | 11:25

Na šentjernejskem stadionu trenirajo mnogi mladi, ki pa se vse bolj sami bojijo na trening in domov. Pogosto jih nadlegujejo Romi.

Šentjernej - Popoldanski in večerni obiskovalci šolskega igrišča in atletskega stadiona v Šentjerneju, kar so zlasti otroci in mladina, ki tam trenirajo atletiko in nogomet, se zadnje čase srečujejo s hudim problemom - Romi jim nadlegujejo, ustrahujejo, prosjačijo za denar oz. jim kradejo, tako da si ne upajo več sami na trening in domov.

Jože Vrtačič

Darka Brajdič

Na te težave je na zadnji občinski seji opozoril svetnik Jože Vrtačič (Mladi za aktiven Šentjernej), ki je predsednik Atletskega kluba Šentjernej, pa tudi kot šentjernejski podžupan je zadolžen za mlade, športnike, kulturnike.

»Klicali so nas starši, ki so opozorili tudi policijo, ki pa se ne odziva, ker menda ne more storiti nič, dokler ni kakega incidenta. A nekaj je treba narediti, morda bi šola morala razmišljati o varnostniku, skratka tega ne smemo dopustiti,« je dejal Vrtačič in pozval romsko svetnico Darko Brajdič, da še ona reče kaj na to temo. Ta je za te težave slišala, a pravi, da ni rečeno, da gre le za šentjernejske Rome, »menda prihajajo iz Dobruške vasi«.

Igrišče dopoldne za svoje dejavnosti uporabljata le osnovna šola in bližnji vrtec, popoldne pa je na dano v uporabo vsem občanom in velja le omejitev dostopa s kolesi in prepoved vstopa za pse. Vrata igrišča so popoldne torej odprta, igrišče je na voljo vsem in težko je zagotavljati varnost.

Občinski svetniki so v razpravi omenjali možnost redarja v šoli, zelo verjetno pa bo problematika z nadlegovanjem Romov še kaka točka dnevnega reda občinske seje, na katero bodo povabili vse vpletene oz. odgovorne, je bilo slišati.

Za pojasnilo v zvezi s problematiko smo prosili tudi Policijsko upravo Novo mesto, njihove odgovore pa si lahko preberete v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

