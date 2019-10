NEK znova v omrežju

29.10.2019 | 14:00

Nulearna elektrarna Krško (Foto: I. V., arhiv DL)

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je bila danes ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bodo postopoma zviševali moč elektrarne. V 28 dneh, redni remont se je namreč začel 1. oktobra, so opravili menjavo jedrskega goriva, preventivna vzdrževalna dela in deset večjih naložb s področja tehnološke nadgradnje.

»Med remontom smo 56 od 121 gorivnih elementov, ki bodo zagotavljali vir energije za prihodnje leto in pol, zamenjali s svežimi. Izvedli smo obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Z več sto nadzornimi testi smo preverili sisteme, strukture in komponente,« so sporočili iz jedrske elektrarne.

Vsa dela so vodili in nadzirali zaposleni v NEK, pri tem pa je sodelovalo še več kot 1400 delavcev zunanjih izvajalcev iz Slovenije in Hrvaške ter izvajalcev specifičnih del v jedrski industriji iz mednarodnega okolja. »Kakovost remontnih del je nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost, spremljale pa so jih tudi pooblaščene organizacije,« so še dodali.

M. Ž.