Plaketi Antonu Kastelcu in Kulturnemu centru Semič

29.10.2019 | 15:15

Letošnji občinski nagrajenci s podeljevalcema priznanj Polono Kambič in Janezom Simoničem.

Semič - 28. oktobra praznuje semiška občina občinski praznik. Tega dne leta 1941 je bila na Smuku nad Semičem ustanovljena prva belokranjska četa. V okviru praznika so v občini pripravili številne prireditve, ki se bodo zaključile 16. novembra s 33. Martinovanjem in 13. Praznovanjem jeseni.

Osrednja prireditev je bila v Kulturnem domu na prazničen dan, slavnostna govornica pa je bila županja Polona Kambič. Spomnila je na številne naložbe v letošnjem letu, predvsem pa je izpostavila obnovo Muzejske hiše v starem trškem jedru, v kateri so uredili tri stalne razstave.

Na slovesnosti so podelili tudi občinski plaketi, ki sta ju prejela Anton Kastelec z Osojnika za izjemno požrtvovalno in nesebično vodenje akcije ob požaru pri Ogulinovih in Kulturni center Semič za izredno kakovostno izvajanje kulturnih, športnih, turističnih in mladinskih dejavnosti, ki bogatijo življenje Semičanov in Belokranjcev. Prejemnika diplom pa sta bila Štefan Rauh, ki jo je prejel za dolgoletno prostovoljno delo, in pohodniška ekipa Tempoo ob 10-letnici delovanja.

V kulturnem programu so se predstavili učenci Glasbene šole Gradus ad Parnassum, KUD Godba na pihala Semič ter KUD Jožeta Mihelčiča Semič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija