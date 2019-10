Reformacija deformacije; Bom kar proti, ker sem proti; Ne upajo sami na stadion

29.10.2019 | 19:00

Dan pred dnevom reformacije tradicionalno v Dolenjskem listu, ki tokrat izjemoma izide že v sredo, gostuje pastor novomeške evangelijske cerkve Dobrega pastirja Daniel Brkič, ki v svojem prispevku med drugim obračunava z nekaterimi stereotipi reformacije in pojasnjuje, da Martin Luther ni razbijal enotne katoliške cerkve, ki tedaj niti malo ni bila enotna, tedanji svet pa primerja z današnjim, ki ni lep ne dober. V resnici je bogat človek običajno samo reven človek z veliko denarja, pravi Brkič in še veliko modrih misli boste našli v njegovem letošnjem prispevku. Če boste odprli Dolenjski list, seveda.

Tokratna občinska seja v Straži je le še ena v nizu sej, ob katerih se človek sprašuje, zakaj voli te ljudi. Njihovo poslanstvo očitno ni to, kar si pod tem pojmom predstavljamo, na primer delati v dobro in koristi občine in občanov, ampak biti proti onim drugim, ne glede na to za kaj gre. Občinski proračun pa je za večino svetnikov itak nerešljiva križanka, katere reševanje krepko presega njihove kognitivne sposobnosti. Tak je na primer zaključek ob branju poročila o omenjeni seji in komentarja o tem.

V Šentjerneju imajo pri šoli atletski stadion z nogometnim igriščem, kjer tamkajšnja mladež trenira atletiko in se mojstri v nogometnih veščinah. A tega ne morejo početi nemoteno, saj jih pri tem radi nadlegujejo nekateri mlajši prebivalci tamkajšnje Trdinove ulice, tudi kraje so že bile. Policisti sem ter tja naredijo obhod tam okoli, a niso še nikogar zalotili, da bi počel kaj nedovoljenega in nezakonitega, poroča ta teden Dolenjski list, tokrat vaš sredin prijatelj.

Ljubljanski maraton so zaznamovali afriški in dolenjski tekači pa tudi na Borštnikovem srečanju so dolenjski in posavski gledališčniki pobrali pomemben del nagrad. Tudi o tem in še marsičem obširno poročamo v Dolenjskem listu. Se ga splača odpreti, kupiti ali morda kar naročiti, če ga še nimate naročenega.