Po cesti razlita nafta; padel z lestve

29.10.2019 | 18:15

Foto: arhiv DL

Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da so danes dopoldan gasilci GRC Novo mesto in PGD Vavta vas posredovali ob razlitju nafte na cesti Vavta vas-Dolenjske Toplice pri naselju Rumanja vas. Poldrugi kilometer dolg madež so posuli z vpojnim sredstvom in očistili cestišče. Na kraju so posredovali tudi delavci cestnega podjetja iz Novega mesta.

Padel z lestve

Ob 15.36 je v kraju Železno, občina Trebnje, občan padel z lestve in se poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, so še sporočili.

R. N.