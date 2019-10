Več poškodovanih v dveh trkih; reševali tudi konja

30.10.2019 | 07:00

Včeraj opoldne so posredovali gasilci PGD Sevnica v Šentjanžu, kjer je prišlo do trka dveh osebnih vozil. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, pomagali pri oskrbi poškodovanih, odklopili akumulatorja, preprečili iztek motornih tekočin, izvlekli vozilo na cestišče, pomagali avtovleki pri nalaganju in počistili cestišče. Reševalci NMP Sevnica so dve poškodovani osebi prepeljali v bolnišnico Celje in dve v ZD Sevnica.

Ob 17.07 sta na cesti Krško–Brestanica v Krškem prav tako trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila in nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ki so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Konj se je zapletel v ograjo

Ob 9.32 so posredovali gasilci PGE Krško v kraju Pristava pod Rako, kjer so s tehničnim posegom odstranili ograjo, v katero se je zapletel konj.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod Plešivica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. VAS PRI M. PEČI na izvodu BREZENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.