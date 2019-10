Pahor sprejel predstavnike Regijske civilne iniciative za reševanje Romske problematike

30.10.2019 | 07:55

Foto: UPRS

Ljubljana - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj sprejel predstavnike Regijske civilne iniciative za reševanje Romske problematike. Predstavnike civilne iniciative, ki jo je vodil predsednik Silvo Mesojedec, je sprejel na njihovo pobudo.

Predstavniki Regijske civilne iniciative, med katerimi so bili poleg Mesojedca še Maksimiljan Vovk, Janez Virc, Andrej Brečko in Bojan Jerak, so predsednika seznanili z njihovo oceno, da prihaja v zadnjem času do resnega poslabšanja odnosov med večinskim prebivalstvom in Romi v Jugovzhodni Sloveniji. Menijo, da bi morale razmere zanimati poleg lokalnih oblasti tudi državne, pri čemer niso izpostavili nobenega posamičnega ukrepa, temveč so se zavzeli za sistemsko urejanje problematike. Poudarili so, da želijo živeti v sožitju in zavrnili kritike, da razmere dramatizirajo ali da so do Romov nestrpni.

Predsednik Pahor je v začetku lanskega leta na povabilo župana Mestne občine Novo mesto obiskal Romsko naselje Žabjak-Brezje, spomladi 2018 pa je organiziral posvet o odprtih vprašanjih položaja Romske skupnosti v Jugovzhodni Sloveniji. Aprila letos je na pobudo Romov sprejel njihove predstavnike, ki so opozorili na porast nestrpnosti do pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji.

Ta prizadevanja predsednika Pahorja so predstavniki Regijske civilne iniciative sicer pozdravili, menijo pa, da ukrepanje državnih oblasti ni zadostno.

Ob koncu včerajšnjega pogovora je Pahor povedal, da se bo o ocenah, s katerimi so ga seznanili predstavniki Regijske civilne iniciative, novembra posvetoval s pristojnimi institucijami na ravni države in da bo po potrebi to vprašanje uvrstil na dnevni red srečanja štirih predsednikov, ki bo 11. decembra letos.

M. L.-S.