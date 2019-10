Dve prometni nesreči z lažjimi poškodbami

30.10.2019 | 09:15

Na cesti od Šentjanža proti Brunku je dopoldne 64-letni voznik osebnega avtomobila, domnevno zaradi neprilagojene hitrosti, izgubil oblast nad vozilom. Njegov avto je bočno zdrsel na nasprotno stran ceste in trčil v nasproti vozeči avtomobil. Dve potnici v vozilu povzročitelja so z reševalnim vozilom odpeljali v splošno bolnišnico Celje in naj bi bili lažje poškodovani. Za bolečinami sta tožila tudi oba voznika, a vidno nista bila poškodovana. Policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili. Povzročitelj bi moral plačati globo, ker hitrosti vozila ni prilagodil stanju in razmeram na cesti.

Na glavni cesti Krško – Sevnica, v Krškem, sta popoldne silovito trčili dve osebni vozili. Po prvih ugotovitvah policistov je prometno nesrečo povzročil 66-letni voznik osebnega avtomobila, ki je med vožnjo zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drug avto. Povzročitelj in potnica v drugem vozilu sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v splošno bolnišnico Brežice, oba avtomobila pa je odpeljala avtovleka, saj nista bila več vozna. Policisti so opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pri povzročitelju pokazal 0,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in vožnje po levi, zaradi česar je povzročil prometno nesrečo, so 66-letniku napisali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Zjutraj je poklical lastnik nekaj čez desetletje starega cliota iz okolice Orehovice pri Šentjerneju in prijavil, da so mu ponoči neznanci iz dvorišča odpeljali avto. Policisti so med preiskavanjem ugotovili, da so neznanci z njegovim avtom okoli polnoči na bencinskem servisu ob avtocesti proti Ljubljani natočili gorivo in iz kraja odpeljali, ne da bi plačali. Policisti so avto okoli poldneva našli v Ljubljani in ga vrnili lastniku.

Popoldne so policisti opravili ogled vloma v hiši v Uršnih selih. Po prvih ugotovitvah so odnesli nekaj malega zlatnine in naredili škodo na vratih in oknih ter lastnikom naredili za okoli 700 evrov škode.

V Družinski vasi so neznanci izkoristili krajšo odsotnost domačih v poznih popoldanskih in zgornjih večernih urah ter vlomili v hišo. Naredili so za okoli 1000 evrov škode.

