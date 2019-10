Prijeli 62 tujih državljanov

30.10.2019 | 12:15

Policisti policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24-tih urah prijeli 62 tujih državljanov, za katere se je izkazalo, da so nezakonito prestopili državno mejo. Največ so jih prijeli na območju policijske postaje Črnomelj (49 – Bojanci, Kanižarica, Tribuče, Stara lipa, Dobliče), na območju Novega mesta sedem (Šutna, Malo Mraševo), v bližini Trebnjega enega (Medvedjek) in enega v okolici Brežic (Ribnica).

Policisti na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje so prijeli šest državljanov Afganistana, ki so se skriti v vozilih poskusili prečkati državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Postopki s prijetimi še niso zaključeni.

M. L.-S.