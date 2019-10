Fotografska razstava Davorja Lipeja

30.10.2019 | 11:05

Mila Levec, Mojca Strašek Dodig, Alenka Černelič Krošelj in Davor Lipej (z leve) (Foto: M. L.)

Elizabeta in Dragutin Križanić (Foto: M. L.)

Razstavo Davorja Lipeja so tokrat postavili na ulico, kjer bo odprta do marca 2020. (Foto: M. L.)

Brežice - Včeraj so v Slomškovem domu v Kržičnikovi ulici 2 v Brežicah odprli fotografsko razstavo Davorja Lipeja z naslovom Življenje brežiške ulice iz arhiva Davorja Lipeja 5. Kot pove že številka, je to peta razstava tega brežiškega fotografa. Tako kot dosedanje prikazuje mesto v Brežice v daljšem zadnjem obdobju in v njem vsakdanje življenje in izstopajoče dogajanje.

Razstavo je pripravilo brežiško društvo 1824 ob brežiškem občinskem prazniku. V imenu društva je zbrane nagovorila njegova predsednica Mojca Strašek Dodig. Razstavo je predstavila Alenka Černelič Krošelj, ki je skupaj z Davorjem Lipejem razstavo tudi postavila. Brežiški župnik Milan Kšela se je zahvalil snovalcema razstave in organizatorjem sinočnjega odprtja, ki sta ga glasbeno obarvala Elizabeta in Dragutin Križanić. V imenu občine Brežice, ki je omogočila razstavo, je zbrane nagovorila podžupanja Mila Levec.

V okviru razstave, ki so ji našli mesta na ulici ob Slomškovem domu, so si včeraj obiskovalci ogledali kratek film Davorja Lipeja, ki se vsebinsko povezuje z razstavo.

M. Luzar

