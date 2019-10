Okusi Posavja na predstavitvah doma in v tujini

30.10.2019 | 13:05

Krško - CPT Krško je kot nosilec in koordinator posavskega produkta Okusi Posavja postavil platformo za uspešno sodelovanje in povezovanje posavskih ponudnikov. Ti so z letošnjim Tednom okusov Posavja naredili prve korake v smeri razvoja gastronomske znamke, ki bo združila najboljše kuharje, vinarje, pivovarje in pridelovalce v regiji.

V okviru izvajanjem skupnih promocijskih aktivnosti, ki bodo krepile omenjeno znamko skozi celo leto, so se pretekli vikend Okusi Posavja predstavili na Dunaju.

V sklopu prestižnega Festivala oranžnih vin na Dunaju je najprej na slovenskem konzulatu v prisotnosti veleposlanice na Dunaju mag. Ksenije Škrilec ter predstavnika STO na Dunaju Jana Ciglenečkija potekala tiskovna konferenca za avstrijske medije. Tam se je kot ena izmed treh regij predstavila tudi posavska. Za kulinarični presežek je poskrbel izvrsten kuhar Jure Tomič iz Ošterije Debeluh, za vinsko spremljavo so organizatorji izbrali vina Keltis iz Bizeljskega. CPT Krško je pripravil promocijskim material za novinarje, vključno s ponudbo gastronomskih tur po Posavju.

Sledila je predstavitev v Museums Quartier sredi Dunaja, kjer je potekal Festival oranžnih vin z okoli 80 vinarji in ponudniki iz 13 držav. Okuse Posavja so zastopali: Ošterija Debeluh, Vinarstvo Kerin, Vinarstvo Keltis, Klet Molipachi, Klet Lipej ter CPT Krško skupaj z Mariborom in Vipavo, kot eden od regijskih destinacij.

Naslednji dan je v Ljubljani potekala tiskovna konferenca za najavo prestižnega gastronomskega vodnika Gault & Millau za leto 2020. Na gala večeru 13. novembra bodo namreč razglasil prejemnike prestižnih nagrad v svetu gastronomije. Najboljši Okusi Posavja bodo zastopani tako v vodniku, kot tudi na gala večeru. V vodniku bo prav tako na več straneh predstavljeno Posavje.

Mira Šemić, direktorica Gault&Millau Slovenija ter priznana vinska akademikinja je povedala, da bo 13. novembra jasno, kdo je med najboljšimi, vključno z nekaj novimi kakovostnimi restavracijami, vinarji, manjšimi pivovarnami, turističnimi kmetijami ter prepoznavnimi slovenskimi živilskimi izdelki. Okuse Posavja sta na tiskovni konferenci poleg direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pak predstavila Ksenja Kragl in direktor Evrosada Boštjan Kozole, ki je tudi letos ponosni partner gastronomskega vodnika.

M. L.-S. Foto: CPT Krško in Peter Irman

Galerija