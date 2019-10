Slovo na Praznik suhega sadja

30.10.2019 | 15:00

Suhe češplje (Foto: M. Glavonjić)

Gradež - Gradeške Suhe češplje, pevsko-inštrumentalna skupina iz občine Velike Lašče, ki izvaja ljudsko glasbo, se je po 14-ih letih delovanja poslovila. »Dovolj je bilo, smo si dejale. Ni časa za usklajene vaje, za to najbolj gre. In izbrale smo pravšnji trenutek za zadnji nastop. Pred 14-imi leti smo se namreč prvič predstavile ravno na Prazniku suhega sadja. Naši stari priročni inštrumenti, igramo namreč na ribežen, grablje, žago, lok, različne doma narejene base, na harmoniko in kitari, za ritem nas spremljata Simon Petrič in Klemen Jakob, so vedno pritegnili pozornost. Še najbolj, ko smo gostovale v televizijskih in radijskih oddajah,« spomini brstijo vodji vokalne skupine Majdi Jakob in drugim članicah zasedbe, ki jo sestavljajo še: Meta Klančar, Marinka Petelin, Jožica Zabukovec, Irena Zore, Ana Andolšek, Andreja Tratar in Jana Ceguš.

M. G.