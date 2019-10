Prevrnil se je traktor

30.10.2019 | 18:20

Ob 14.03 sta na ulici Pod Gradom v Trebnjem trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, počistili razlite tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Trebnje, ki so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju je bil delavec komunalnega podjetja Trebnje, ki je očistil vozišče.

Ob 16.24 je na cesti Metlika—Novo mesto pri kraju Dole, občina Metlika, osebno vozilo zapeljalo iz ceste. Gasilci PGD Črnomelj so za zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 15.32 se je v naselju Grintovec, občina Ivančna Gorica, prevrnil traktorist. Še pred prihodom gasilcev PGD Stična, so domačini že postavili traktor na kolesa ter nudili pomoč poškodovanemu. Gasilci so zavarovali kraj, nudili pomoč pri oskrbi ponesrečenca, odklopili akumulator in stabilizirali vozilo. Reševalci NMP RP Ljubljana so poškodovanca prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 9.31 so v naselju Vrhovska vas, občina Brežice, gasilci PGE Krško s čolnom iz reke Krke potegnili mrtvega laboda, ki ga je prevzel dežurni delavec veterinarsko higienske službe.

