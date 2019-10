Maše ob prazniku vseh svetih

31.10.2019 | 18:10

Škof Andrej Glavan (Foto: M L.-S.)

Novomeški škof Andrej Glavan bo ob prazniku vseh svetnikov, 1. novembra 2019, daroval sv. mašo: ob 9.00 uri v novomeški stolnici, ob 14.00 uri pa na pokopališču v Srebrničah v Novem mestu. Po maši sledi molitev in blagoslov grobov.

Ob 14.00 uri bo sv. maša tudi na mestnem pokopališču v Ločni v Novem mestu. Sv. maše in molitve na pokopališčih ob prazniku vseh svetih in ob spominu vernih rajnih bodo tudi po vseh župnijah in na mnogih pokopališčih v novomeški škofiji. Urnik teh maš in molitev objavljajo župnije v svojih pisnih oznanilih.

M. L.-S.