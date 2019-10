Zagorelo pri lovski koči; požar uničil bivalno prikolico

31.10.2019 | 08:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.50 je pri Brezovi Rebri, občina Žužemberk, zagorelo pri agregatu v pomožnem prostoru lovske koče. Gasilci PGD Ajdovec, Dvor in Vavta vas so vstopili v prostor in pogasili goreči akumulator agregata. Ogenj se ni razširil po objektu, ožgana je plastika agregata in akumulator. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorela tudi bivalna prikolica

Gasilci so posredovali tudi ob 19.31 na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, ko je zagorela bivalna prikolica. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar in razsvetljevali kraj dogodka. V požaru je bila prikolica popolnoma uničena. Na kraju dogodka so bili tudi policisti, so še zapisali iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.