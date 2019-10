Kdo si upa reformirati današnje deformacije?

Daniel Brkič

Novo mesto - Danes praznujemo dan reformacije, dan, ko je pred natanko 502 letoma nemški teolog in avguštinski menih Martin Luther zanetil revolucijo v Katoliški cerkvi. Reformacija je kot versko in družbeno gibanje veliko prispevala k razvoju na vseh področjih v Evropi, imela je pomembno vlogo tudi za Slovence. V tem času je nastala prva knjiga v slovenskem jeziku, ki jo je napisal Primož Trubar, s tem je slovenščina postala knjižni jezik.

Ob dnevu reformacije v Dolenjskem listu gostimo pastorja novomeške evangelijske cerkve Dobrega pastirja Daniela Brkiča, ki v svojem prispevku med drugim obračunava z nekaterimi stereotipi reformacije in pojasnjuje, da Martin Luther ni razbijal enotne katoliške cerkve, ki tedaj niti malo ni bila enotna. »V resnici je Luther reformiral Cerkev, ki je bila do konca nekrščanska, zato je šlo za reformacijo deformacije,« pravi Brkič in se v nadaljevanju sprašuje, kdo si upa reformirati današnje reformacije?

Kot pravi, je naš svet postal podoben vlaku, ki ga poganja lokomotiva nihilistične apatije. »Vlak drvi v propad samouničenja. Nihče ga noče zaustaviti, tudi ko gre za elementarno vprašanje ekologije,« razmišlja Brkič.

Še veliko njegovih modrih misli boste našli v prispevku v tekoči številki Dolenjskega lista, ki se ga tudi zaradi tega splača vzeti v roke.

