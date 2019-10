Brez Lawala Krka nemočna na Polzeli

31.10.2019 | 10:00

Krkaši so tekmo odigrali brez Ganija Lawala, s katerim so se sporazumno razšli. (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Novomeški košarkarji so včeraj brez Američana Ganija Lawala, s katerim je klub, kot so sporočili, zavoljo košarkarjevih osebnih razlogov sporazumno prekinil sodelovanje, s kar 27 točkami razlike (65:92) izgubili na gostovanju na Polzeli, kar ni ravno dobra popotnica pred jutrišnjim obračunom z ekipo Koper Primorska v jadranski ligi.

Začetek tekme je bil sicer izenačen, a do konca četrtine so si Hopsi z delnim izidom 7:1 priigrali pet točk prednosti (25:20). Tudi v nadaljevanju niso popuščali in po sedmih zaporednih točkah so si že nabrali nekoliko bolj otipljivo prednost, polčas pa dobili s 50:41.

Krka je drugi del odprla s trojko in njihovi navijači so že mislili, da je to začetek preobrata, vendar do njega ni prišlo. Na drugi strani so Polzeljani odgovorili z delnim izidom 9:0, v zaključku tretje četrtine nanizali še nekaj lahkih košev in si pred zadnjimi desetimi minutami priigrali prednost dvaindvajsetih točk (76:54). Kdo bo zmagovalec, je bilo praktično že odločeno, zato je bila zadnja četrtina zgolj formalnost.

»Upal sem, da bomo odigrali nekoliko boljšo tekmo, da bomo malo bolj čvrsti. Mislim, da smo se iz nje nekaj naučili, na naslednji tekmi pa bomo skušali presenetiti renomiranega nasprotnika,« je po tekmi dejal trener Krke Simon Petrov, ki se že ozira proti jutrišnji tekmi z moštvom Koper Primorska. »Igrajo odlično in so v odlični formi. Vemo na kakšen način jih lahko ustavimo, upam, da bomo to pokazali na igrišču,« je še dodal.

1. SKL, 5. krog:

Helios Suns : Koper Primorska 60:78 (14:18, 32:32, 45:56)

Hopsi Polzela : Krka 92:65 (25:20, 50:41, 76:54)

Krka: Balažič 5 (2:2), Osolnik 3 (1:2), Fifolt 2, Marinelli 10, Jošilo 4 (2:2), Lapornik 14, Stipaničev 4, Škedelj 10 (1:4), Jančar Jarc 2, Đapa 7, Medved 4 (0:2).

- v soboto:

GGD Šenčur - Terme Olimia Podčetrtek

Šentjur - Rogaška

Lestvica:

1. Koper Primorska 4 4 0 352:274 8

2. Hopsi Polzela 5 3 2 423:367 8

3. Helios Suns 5 3 2 341:330 8

4. Krka 4 2 2 324:290 6

5. Ggd Šenčur 4 2 2 296:280 6

6. Zlatorog Laško 4 1 3 298:388 5

7. Šentjur 4 1 3 295:324 5

8. Rogaška 3 2 1 215:204 5

9. Podčetrtek 3 0 3 180:267 2

R. N.