Ribničani doživeli prvi poraz

31.10.2019 | 11:00

Na sinočnjem derbiju so se zmage veselili Celjani. (Foto: spletna stran RD Riko Ribnica)

Ribnica - Dvorana v Ribnici je bila včeraj polna ljubiteljev rokometa, ki so spremljali obračun vodilnih ekip državnega prvenstva. Tako domači rokometaši kot Celjani so v dosedanjem poteku državnega prvenstva dobili vseh sedem tekem, a s popolnim izkupičkom se po derbiju lahko pohvalijo samo še gostje, ki so Ribničane premagali z 29:26.

Državni prvaki iz Celja so se zavedali, da jih čaka zahteven obračun v deželi suhe robe, kjer so na zadnjih treh gostovanjih dvakrat igrali neodločeno in enkrat izgubili. Ribničani so sicer nekoliko bolje odprli tekmo, a gostje so v 12. minuti po zadetku Kristjana Horžena prvič povedli s 5:4 in tudi v nadaljevanju srečanja prevzeli pobudo. Z dobro igro v obrambi so silili domače v napake, na drugi strani pa so prelahko prihajali do zadetkov in v devetnajsti minuti po zadetku Patrika Lebana iz sedemmetrovke povedli z 10:6. Ribničani so nato le strnili vrste v obrambi, v vratih je bil razpoložen tudi vratar Nebojša Bojić, ki je ubranil kar nekaj strelov, kar je spodbudilo njegove soigralce v napadu. Razlika je 4. minute pred koncem prvega dela po zadetku Aljaža Leška skopnela le na gol zaostanka (10:11). A domačim rokometašem goste ni uspelo povsem ujeti, polčas so Celjani dobili z dvema zadetkoma prednosti (11:13) .

Po odmoru so državni prvaki še bolj stopili na plin, z dobro igro v obrambi pa so gostiteljem povzročali kar precej težav pri organizaciji napada. Po golu Gala Marguča je Celje pobegnilo na +5 (17:12), prednosti pa do konca niso več izpustili iz rok.

»Tekme smo se zelo veselili, saj smo bili željni dokazovanja in se želeli preizkusiti proti takemu nasprotniku, kot je Celje, ki letos blesti v domačem prvenstvu ter zelo lepo igra v ligi prvakov. Od začetka nam je naša igra stekla, uspevalo nam je skoraj vse, vendar so Celjani ves čas uspeli držati stik z nami. V drugem polčasu smo doživeli padec, Celjani pa so skozi celotno tekmo rotirali igralce in bili bolj sveži. Vidi pa se, da so starejši, bolj izkušeni od nas, imajo nosilce igre, ki znajo potegniti, ko je to najbolj potrebno. Z borbeno igro in hitrimi protinapadi so na koncu zasluženo zmagali,« je po tekmi dejal domači rokometaš Gašper Horvat,so zapisali na spletni strani kluba.

Riko Ribnica : Celje Pivovarna Laško 26:29 (11:13)

Riko Ribnica: Bojić, Klarič, Strmljan 2, Horvat 4, Vujačić 6, Žagar 1, Knavs 1, Ranisavljević 1, Pahulje, Lešek 3, B. Nosan 3 (1), M. Nosan, Cimerman, Pucelj 3 (2), Tomšič, Setnikar 2.

R. N.