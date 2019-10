Krajani se z višino komunalnega prispevka ne strinjajo

31.10.2019 | 12:00

Na zadnjo sejo občinskega sveta so prišli tudi številni krajani Račjega sela in Blata.

Trebnje - Že dolgo ni bilo tako burno na seji trebanjskega občinskega sveta kot pretekli teden, ko so v sejno sobo občine prišli tudi krajani Račjega sela in Blata. Osrednja točka je bil predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za njihovo območje, kjer je občina zgradila javno kanalizacijsko omrežje. Krajani so mnenja, da je komunalni prispevek za kanalizacijo občutno previsok.

Po zakonu se morajo vsa gospodinjstva, ki imajo možnost, priključiti na javni sistem, ob tem pa poravnati tudi komunalni prispevek. Trebanjska občina že ima sprejet splošen odlok, po katerem odmerja komunalni prispevek, a na dnevnem redu zadnje seje so imeli svetniki in svetnice na mizi odlok, ki posebej določa, kakšna bo višina komunalnega prispevka za kanalizacijo na območju Račjega sela in Blata. Kot je pojasnil pripravljavec odloka Blaž Malenšek, je predviden za 15 odst. nižji, kot bi bil po splošnem odloku. »To ni obveza, to je dobra volja občine. Takšno navodilo sem dobil pri pripravi odloka,« je še dodal Malenšek.

Po besedah župana Alojzija Kastelica bodo občani s plačilom komunalnega prispevka prispevali za skoraj polovico vrednosti investicije, ki zanje prinaša precej ugodnosti, je prepričan. Za 200 kvadratnih metrov veliko stanovanjsko hišo bi komunalni prispevek po splošnem odloku znašal približno 3.700 evrov, po novem pa okoli 2.700 evrov, je povedal Kastelic.

A te številke ne držijo, se je oglasila svetnica Mateja Povhe (DROT), ki prihaja iz Račjega sela. Kaj je povedal in predlagala ter kaj na vse to pravi župan, pa si lahko preberete v tekoči številki Dolenjskega lista.

