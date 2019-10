Do požara prišlo zaradi družinskega prepira

31.10.2019 | 13:30

Novo mesto - Zjutraj smo poročali, da je zagorela bivalna prikolica na Otočcu. S policije so posredovali podrobnejše informacije in sicer je po njihovih navedbah do požara prišlo zaradi družinskega prepira. Po prvih ugotovitvah je po prepiru 50-letni moški iz jeze zakuril svojo bivalno prikolico, ogenj pa se je razširil še na sosednji leseni objekt, v katerem so bile na nočnem počitku tri ženske, ki so se pravočasno rešile. Gasilci so požar pogasili, vmes pa je zopet prišlo do kršitve javnega reda in miru, saj se je na 50-letnika spravila njegova 49-letna žena. Ker javnega reda in miru niso mogli drugače zagotoviti, so jo vklenili in odpeljali v pridržanje do iztreznitve. 50-letnika so zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti pridržali toliko, da so izvedeli vse podrobnosti za sestavo kazenske ovadbe.

Nedovoljeno zbiranje prispevkov za gluhoneme

Med drugim so policisti na številko 113 prejeli več klicev o dveh neznancih, ki sta na Novem trgu okoli poldneva zbirala prispevke za gluhoneme. V bližini so izsledili in nadzirali 25-letnega državljana Romunije in ga po zaključenem postopku ugotavljanja identitete in dogajanja na Novem trgu kaznovali zaradi nedovoljenega zbiranja prostovoljnih prispevkov.

Ustavil kar sam

Iz policije so sporočili tudi, da sta včeraj zjutraj v Metliki trčila dva avtomobila, ker je voznik spregledal drugo vozilo in mu izsilil prednost. Eden je potreboval zdravniško pomoč.

Pri pokopališču v Ločni v Novem mestu je voznica osebnega avtomobila podrla peško. Lažje poškodbe so oskrbeli v novomeški bolnišnici, preventivno pa so jo napotili še na slikanje glave.

V Trebnjem sta včeraj trčili dve voznici osebnih avtomobilom. Obe sta se lažje poškodovali in sta bili odpeljani v bolnišnico. Ker so njune izjave nasprotujoče, policisti primer še preiskujejo.

Popoldne pa je voznica pri Jugorju pri Metliki domnevno zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste in se prevrnila.

Nekaj minut pred deveto zvečer so policisti prejeli tudi klice o vozniku, ki je nezanesljivo vozil in vijugal po cesti. Kot so zapisali, ga ni bilo potrebno ustaviti, saj se je v Sevnici, na krožišču ob trgovskem centru, ustavil sam, ko je zapeljal na robnike in tako poškodoval vozilo, da so se sprožile varnostne blazine. Za nevozno vozilo z iztekajočimi tekočinami so poskrbeli sevniški gasilci, za poškodovanega voznika pa so poskrbeli reševalci, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Policisti domnevajo, da so poškodbe nastale, ker voznik med vožnjo po prvih ugotovitvah ni bil privezan. Odredili so tudi strokovni pregled, da bi ugotovili ali je nesreči morda botroval alkohol.

Vlomili v parkiran avtomobil

Včeraj popoldan in zvečer so imeli policisti in kriminalistični tehniki polne roke dela tudi z ogledi krajev kaznivih dejanj vloma. Novomeški policisti so tako opravili ogled kraja vloma v Šmarjeških Toplicah, Petelinjeku in Gaberju, trebanjski policisti so s kriminalističnim tehnikom opravili ogled v novogradnjo v Čilpah, šentjernejski v Dolnjem Mokrem polju, medtem ko so črnomaljski policisti opravili ogled kraja vloma v Semiču. Pri vlomih so storilci v glavnem povzročili škodo na oknih in vratih, odnesli pa najden denar in kakšen kos zlatnine.

V Mokronogu so popoldne neznani storilci razbili šipo na parkiranem avtomobilu in iz njega ukradli prenosni računalnik s torbo, mobilni telefon in nekaj denarja Lastnico so oškodovali za okoli tisoč evrov.

Prijeli 24 tujih državljanov

V Brežicah so policisti prijeli državljana Maroka, ki ni znal pojasniti, kako je prišel v Slovenijo. Črnomaljski policisti so na Tanči gori prijeli državljana Afganistana, pri Žežlju sedem državljanov Sirije, Egipčana in Jemenca, pri Mali Lahinji in Stari Lipi po enega državljana Alžirije, v okolici Doblič tri državljane Maroka, na avtobusni postaji v Preloki pa še enega državljana Sirije. Novomeški policisti so okoli pol pete popoldne pred Birčno vasjo prijeli šest državljanov Pakistana in državljana Indije. Postopki s tujci, skupaj je bilo na območju policijske uprave v zadnjih 24-tih urah prijetih 24, še niso zaključeni.

