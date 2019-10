Zagoreli osebni vozili; našli dva utopljenca

31.10.2019 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 4.54 je na avtocesti pred izvozom Novo mesto zahod v smeri proti Brežicam zagorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar. Ogenj je vozilo popolnoma uničil. Na kraju so bili tudi dežurni delavci DARS, ki so pomagali pri čiščenju cestišča. Osebno vozilo je zagorelo tudi ob 6.40 ob cesti Štrekljevec-Sovinek, občina Semič. Požar so pogasili gasilci PGD Semič, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zapeljal s ceste

Ob 15.37 je pri naselju Kočevske Poljane, občina Dolenjske Toplice, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja.

Našli dva utopljenca

Iz ReCO Novo mesto so še sporočili, da so ob 11.05 pri naselju Vukovci, občina Črnomelj, na gladini reke Kolpe opazili truplo, ki so ga gasilci PGD Črnomelj s čolnom prepeljali na kopno ter predali ustreznim službam.

Nekaj ur zatem so črnomaljski gasilci pri naselju Vukovci znova posredovali. S čolnom so preiskali območje reke Kolpe in iz globine izvlekli utopljeno osebo, jo s čolnom prepeljali na breg in predali ustreznim službam.

R. N.