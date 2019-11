Utonila pri poskusu vstopa v Slovenijo

1.11.2019 | 07:45

Gasilci iz Črnomlja so iz reke Kolpe na območju med naseljema Vukovci in Kovačji Grad včeraj potegnili dve moški trupli. Ogled kraja so opravil tudi kriminalisti in kriminalistični tehnik, točen vzrok smrti pa bo pokazala obdukcija. Za pomoč pri ugotavljanju identitet so kriminalisti že zaprosili tuje varnostne organe, saj se zdi, da sta moška utonila pri poskusu nezakonitega prestopa državne meje.

Na območju novomeške policijske uprave je bilo v zadnjih 24 urah prijetih 21 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili državno mejo med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo. Krški policisti, ki varujejo zeleno mejo, so zjutraj v Kostanjevici na Krki prijeli državljana Pakistana, ki je nelegalno prišel v Slovenijo. Črnomaljski policisti so v Ručetni vasi prijeli državljana Afganistana in Pakistana, ki sta v Slovenijo vstopila izven mejnih prehodov. Pri Zapudju so popoldne prijeli dva državljana Irana. Šentjernejski policisti so skupaj z novomeškimi na območju Cerovega Loga prijeli 15 državljanov Sirije in državljana Iraka.

V zvezi s prijetjem šest državljanov Pakistana in državljana Indije, ki so jih v sredo popoldne zalotili v okolici Birčne vasi, s PU Novo mesto sporočajo, da včeraj dopoldne na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku privedli 41-letnega državljana Čečenije, ki je prevažal omenjenih sedem tujcev, ki so nelegalno prišli v Slovenijo. Po zaslišanju je sodnik zanj odredili pripor.

Podrl električni drog

V bližini naselja Dobrava, na cesti od Pahe proti Dobravi, je 58-letni voznik osebnega avtomobila domnevno zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, trčil v drog električne napeljave visoke napetosti in ga podrl. Zjutraj je sam iskal zdravniško pomoč, saj se je lažje poškodoval. Škodo na drogu so dopoldne sanirali dežurni električarji.

Včeraj popoldne je na mokri cesti od Podturna proti Črnomlju izgubil oblast nad vozilom 67-letni voznik in se pri tem lažje poškodoval.

Črnomaljski policisti so pri vožnji brez izpita zalotili 16-letnega Črnomaljca. Avto so mu zasegli in hkrati obvestili njegovo mater, da je ostala brez avtomobila.

Na mejnem prehodu za mednarodni cesti promet Obrežje so danes, v zgodnjih jutranjih urah, zasegli tovorno vozilo s priklopnim vozilom, ker so pri mejni kontroli ugotovili, da 42-letni voznik iz Bolgarije za vožnjo skupine vozil v vozniškem dovoljenju nima vpisane ustrezne kategorije. Danes v dopoldanskem času se bo že srečal s sodnikom.

Dva razgrajača

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali pet kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru in šest na javnem kraju. Ker javnega reda in miru drugače niso mogli vzpostaviti, so dva kršitelja pridržali. Najprej so malo pred osmo zvečer novomeški policisti v pridržanje do streznitve odpeljali 50-letnika iz Otočca, malo po polnoči pa so sevniški policisti v Prelesju pridržali 41-letnika, ki je očitno opit kršil javni red in mir. Pomiril se ni niti ob prisotnost policistov, nasprotno, njihova prisotnost nanj ni vplivala pomirjujoče. Oba pridržana bosta zaradi razgrajanja in neupoštevanja zakonitih ukazov prejela plačilne naloge.

Vlomilci

V Prelesju so zvečer ugotovili, da so jim neznanci v času odsotnosti vlomili v hišo, pregledali prostore, odnesli nekaj družinske zlatnine, skupaj pa naredili za nekaj tisoč evrov škode.

V naselju Koglo so v zadnjih dveh dneh vlomili v vikend. Lastniku, ki so ga oškodovali za okoli dva tisoč evrov, so odnesli kotel za žganjekuho, dve posodi s po deset litrov goriva ter nekaj hrane in pijače.

