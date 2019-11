V ligi je le še ena neporažena ekipa

1.11.2019 | 08:15

Foto: RK Celje

Ribnica - V vnaprej odigrani tekmi 8. kroga rokometnega državnega prvenstva je Riko Ribnica doma izgubila s Celjem Pivovarno Laško s 26:29 (11:13).

V polni ribniški dvorani sta se srečali ekipi, ki sta do zdaj dobili vseh sedem tekem letošnjega državnega prvenstva. Prvaki iz Celja so tekmece praviloma premagovali z veliko razliko, toda v Ribnici se zadnje čase nikoli niso najbolje počutili, na zadnjih treh medsebojnih tekmah so v deželi suhe robe dvakrat igrali neodločeno in enkrat izgubili, zato so bili v napovedih previdni. Na začetku se je videlo zakaj, toda v nadaljevanju so le pokazali, da so precej kakovostnejša ekipa, do zmage so prišli brez večjih težav.

Da Ribničani tudi tokrat niso "spustili hlač" pred uglednimi tekmeci, je dokazoval začetek. Domači so prevzeli pobudo, trikrat povedli, gosti pa so prvič prišli v vodstvo v 12. minuti, ko je Kristjan Horžen izkoristil protinapad za 5:4. Ko so Celjani po zaslugi dobre obrambe in protinapadov po izidu 6:6 dosegli štiri gole, zadnjega v seriji je dosegel Patrik Leban iz sedemmetrovke, je bilo videti, da bodo hitro strli odpor tekmecev, a ti se niso dali. Približali so se na gol zaostanka, na odmor pa odšli z -2, zadnji gol so dobili v zadnji sekundi, potem ko je v polno zadel Horžen.

Začetek drugega polčasa je pripadel Štajercem, ki so z golom Gala Marguča povedli s 17:12, nato pa so približno tako prednost zanesljivo držali do konca. Domači, ki so zaostajali že za šest golov (20:26), niso prišli bližje kot do treh golov razlike, prvič pri izidu 15:18, drugič pa ob koncu tekme.

Pri zmagovalcih je bil s šestimi zadetki najučinkovitejši Josip Šarac, pri domačih jih je prav toliko dosegel Risto Vujačić.

Gašper Horvat, rokometaš RD Riko Ribnica: “Tekme smo se zelo veselili, saj smo bili željni dokazovanja in se želeli preizkusiti proti takemu nasprotniku, kot je Celje, ki letos blesti v domačem prvenstvu ter zelo lepo igra v ligi prvakov. Od začetka nam je naša igra stekla, uspevalo nam je skoraj vse, vendar so Celjani ves čas uspeli držati stik z nami. V drugem polčasu smo doživeli padec, Celjani pa so skozi celotno tekmo rotirali igralce in bili bolj sveži. Vidi pa se, da so starejši, bolj izkušeni od nas, imajo nosilce igre, ki znajo potegniti, ko je to najbolj potrebno. Z borbeno igro in hitrimi protinapadi so na koncu zasluženo zmagali.”

Josip Šarac, rokometaš RK Celje : “Moram priznati, da je bila tekma zelo naporna. Vemo, da Celje že dve leti ni zmagalo v Ribnici. V tekmo smo šli maksimalno, vendar imeli preveč tehničnih napak, nismo realizirali zicerjev, nato pa le začeli igrati v obrambi in na koncu zasluženo zmagali za 3 zadetke. Moram čestitati soigralcem za borbo, za osvojeni dve točki in podaljšan niz neporaženosti.”

* ŠC Ribnica, gledalcev 800, sodnika: Lah in Sok.

* Riko Ribnica: Bojić, Klarič, Strmljan 2, Horvat 4, Vujačić 6, Žagar 1, Knavs 1, Ranisavljević 1, Pahulje, Lešek 3, B. Nosan 3 (1), M. Nosan, Cimerman, Pucelj 3 (2), Tomšič, Setnikar 2.

* Celje Pivovarna Laško: Ferlin, Vujović, Šarac 6, Leban 4 (2), Kodrin 3, Horžen 3, Grošelj, Grebenc 2, Razgor 1 (1), Da Silva 4, Marguč 5, Poteko 1, Žabič, Cvetko, Rakita, Novak.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (3), Celje Pivovarna Laško 3 (3).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Celje Pivovarna Laško 6 minute.

* Rdeči karton: Pahulje (34.).

