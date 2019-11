Troti ne popuščajo

1.11.2019 | 11:50

Foto: KK Troti/Jaka Lenart

Novo mesto - V četrtem krogu 2. slovenske košarkarske lige so novomeški Troti v domači dvorani Livada v sredo vknjižili še četrto zmago v sezoni. S 74:61 (24:16, 10:7, 21:20, 19:18) so bili boljši od Ljubljane, ki ostaja še brez zmage.

Tekma se je začela z 20-minutno zakasnitvijo, saj so imeli goste težave na poti v dolenjsko prestolnico, kar pa Novomeščanov ni preveč zmedlo, saj so hitro prevzeli pobudo in povedli z dvomestno prednostjo. V drugi četrtini so ritem še stopnjevali, do najvišje prednosti 21 točk pa prišli na začetku tretjega dela tekme. Gostje so v zadnjih desetih minutah lovili priključek, se približali na osem točk zaostanka, bližje pa jim Troti niso dovolili. Rumeni so tekmo mirno pripeljali do konca in zasluženo vpisali novi dve točki.

Za Trote tokrat ni zaigral najboljši strelec Črt Ristić, v postavo pa je bil prvič uvrščen domači up Timon Krašovec, ki pa tokrat še ni stopil na parket. Prvi strelec domačega moštva je bil Jure Prus z 12 točkami, prvi dvojni dvojček v dresu Trotov pa je uspel Roku Saviću, ki je dosegel 11 točk in zbral ravno toliko skokov. Rok Vidrih je ujel devet odbitih žog, medtem ko je kapetan Bojan Krivec v zgolj 12 minutah na svoj račun vpisal osem asistenc.

Trote že jutri čaka nova preizkušnja, saj bodo prvič gostovali v hramu slovenske košarke, Hali Tivoli, kjer jih pričakuje moštvo Ilirije. Obračun med Dolenjci in ekipo, ki je minuli dve sezoni nastopali med slovensko košarkarsko elito, bo na sporedu ob 19. uri.

