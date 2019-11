Kdo bo plačal za stare grehe?

Novo mesto, Občice - »Rada bi, da mene in moje otroke pustijo pri miru. S celo zadevo nimam nič, zdaj pa mi grozijo, da mi bodo vzeli hišo,« nam je pred dnevi potožila gospa Tanja iz Občic. Javno se ne želi izpostavljati, a ne moremo mimo dejstva, da je bila še pred šestimi leti poročena z Romanom Križetom, ki je konec leta 2013 »zaslovel« z ugrabitvijo natakarice iz lokala v okolici Dolenjskih Toplic.

Kot se je pokazalo v postopku, je Križe natakarici dve leti zaman izkazoval ljubezen, nato pa ji je nekega večera v oktobru 2013, ko je končala z delom, zagrozil s pištolo in jo v njenem avtu odpeljal na njen dom. Natakarici je od tam nekako uspelo pobegniti in ko so policisti nato prišli k njej domov, so tam našli spečega Križeta. Zadeva se je precej časa vlekla po sodiščih, na koncu pa je bil Križe pravnomočno obsojen za protipraven odvzem prostosti in nasilništvo. Kasneje je ugrabljena natakarica zaradi pretrpljenega strahu in posledic proti Križetu vložila še odškodninsko tožbo, v kateri ji je sodišče prisodilo dobrih 10.000 evrov. »Poleg tega ji mora Križe povrniti še stroške pravdnega in kazenskega postopka, kar vse skupaj presega 16.000 evrov,« pojasnjuje njen odvetnik Matjaž Medle.

A zapletlo se je pri plačilu odškodnine. Križe, ki je po dogodku ostal brez službe, denarja za plačilo namreč nima, premoženja pa tudi ne, saj je hiša, v kateri je nekoč prebival, po ločitvi pristala v lastni Tanje. »Ločila sva se, še preden se je proti njemu začel sodni postopek. Tudi tega nisva vedela, da bo natakarica poroti njemu sprožila odškodninski postopek. Premoženje sva razdelila tako, da je njemu ostalo nekaj travnikov in ena njiva, jaz pa sem zaradi otrok, ki sta bila takrat še oba mladoletna, dobila hišo,« pripoveduje Tanja.

Nepremičnine, ki so pripadle Križetu, kake posebne vrednosti očitno nimajo, saj je ugrabljena natakarica preko svojega pooblaščenca lani vložila tožbo za razveljavitev pravnega posla, s katerim je Tanja ob razvezi postala lastnica hiše v Občicah. Z odvetnikom sta prepričana, da sta se Tanja in Roman namerno ločila, da bi na tak način zavarovala premoženje. »Sporazum o delitvi skupnega premoženja je bil po naši oceni sklenjen ravno zato, da se Križe izogne plačilu obveznosti do moje stranke. Dejstvo je namreč, da oba še vedno živita skupaj in da je bila Križetova nekdanja žena prisotna na praktično vseh kazenskih obravnavah, kar kaže na to, da je prišlo samo do formalnega prenehanja njune zakonske skupnosti,« pravi odvetnik Medle.

Tanja priznava, da Roman v resnici še vedno živi prav blizu, v nekdanjem gospodarskem objektu pri hiši, ki je zdaj preurejen v stanovanje. »Res je, med sojenjem sem mu stala ob strani, kaj pa naj, oče mojih otrok je in to je tudi njegova rojstna hiša, ne morem ga kar tako vreči na cesto,« pravi Tanja in dodaja, da je bila hiša v Občicah, ki je iz leta 1828, nekoč res last Romanove družine, a da sta jo po poroki leta 1995 začela obnavljati z lastnimi sredstvi, pri tem pa je z delom in materialom veliko pomagal tudi njen oče, ki je bil zidar.

Tanja je pred dnevi s sodišča dobila vabilo, da jo prva obravnava glede lastništva hiše čaka že v začetku novembra. Lani sta z odvetnikom, ki si ga zdaj ne more več privoščiti, saj je že tri mesece brez dela, spisala predlog za prekinitev pravdnega postopka. Dolgo časa ni bilo nobenega odgovora, zato je že mislila, da je njena prošnja uslišana. A kot kaže, ne bo šlo tako preprosto.

»Jezna, šokirana in užaljena sem bila, ko sem dobila vabilo na sodišče. Kaj imam jaz s tem, kar je naredil bivši mož? Nič! Zdaj pa mi grozi, da bova s hčerko ostali brez strehe nad glavo,« je obupana Tanja.

