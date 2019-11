Življenjski trud je izginil v ognju

1.11.2019 | 18:40

V požaru, najverjetneje podtaknjenem, je kmetija Grivčevih pogorela do tal. (Foto: arhiv družine Grivec)

Kmetija je bila glavni vir dohodka za 75-letnega Jožeta Grivca, ki je zdaj ostal le z varstvenim dodatkom. (Foto: B. B.)

Večino dela, ki ga je pred zimo treba opraviti, je bilo na kmetiji Grivčevih s Poljan pri Mirni Peči v začetku oktobra že postorjenega. Pod kozolcem je na mrzle mesece čakalo kakih sto ton sena in krme za živali in gospodar Jože se je tisto soboto s konjerejskim društvom lahko odpravil na izlet. A malo po deseti uri ga je na avtobusu v Velikih Laščah ujela strahotna novica, da doma gorita kozolec in oba hleva.

»Mama je bila sama doma, raka ima in večino časa preleži, tako da dolgo časa sploh ni opazila, da se kaj dogaja. Šele ko je začelo pokati, je šla iz hiše, in videla, da gori,« pripoveduje hči Marjetka, ki živi nedaleč stran, v sosednji vasi. Z možem Dejanom in bratom Joškom so se tistega dne ravno namenili v gozd, napravljat drva, ko jih je dosegla novica o požaru. Na prizorišču so bili še pred gasilci, a je ogenj takrat že zajel celotno gospodarsko poslopje. Dejan in Joško sta iz hleva reševala živino, deset krav in konj, prašiče pa so na varno spravili gasilci, ki so prihiteli na pomoč. »Poginilo je nekaj perutnine. Imeli smo piščance in kure, pa tudi grlice in golobčke,« pripoveduje Marjetka.

OGENJ PODTAKNJEN

Na kmetiji so se ukvarjali predvsem z vzrejo konj in krav. Do zime živali potrebujejo zavetje, pravi Jožetova hči Marjetka. (Foto: B. B.)

Zagorelo je na najbolj oddaljenem koncu 60 metov dolgega in deset metrov širokega gospodarskega poslopja, ogenj pa je bil najverjetneje podtaknjen. Grivčevi sicer sumijo, kdo bi lahko bil krivec, a bo težko kar koli dokazati. »Zagorelo je, ko očeta ni bilo doma in to na tistem delu kozolca, ki se ga iz hiše sploh ne vidi. Za samovžig ni šlo, saj je bila električna napeljava le na tisti strani, kjer je bil hlev. Najprej smo mislil, da bi bile lahko krive žarnice v prostoru s piščanci, ampak potem bi ogenj prej prišel do hiše. Tudi če bi se začelo na traktorju, bi ta zgorel v celoti, tako pa so gume ostale cele,« pripoveduje Marjetka.

To ni prvič, da Grivčevim nekdo nagaja in povzroča škodo. V preteklosti jim je nekdo že večkrat prerezal žice električnega pastirja. Lani je zaradi tega na cesto, kmetija stoji tik nad nekdanjo Cesto bratstva in enotnosti, zašla krava in prišlo je celo do trčenja.

DVA TOVORNJAKA ŽELEZA

Ogenj je poškodoval tudi hišo. (Foto: B. B.)

Nekaj živali je v požaru poginilo, nekatere so jo komaj odnesle, med njimi tudi ta pav. (Foto: B. B.)

Ko se je Jože tisto soboto, 5. oktobra, vrnil domov, požar še ni bil pogašen. Ogenj je popolnoma uničil gospodarsko poslopje z dvema hlevoma in kozolcem, krmo za živino, nekaj lesa in kup kmetijskih strojev, gasilci pa so komaj uspeli zaščititi vsaj hišo, na kateri je zgorel del strehe in ostrešja..

Kmetija ni bila zavarovana, prve ocene pa so govorile o 40.000 evrih škode. »To je zgolj škoda na objektih, kaj pa vsi stroji? Traktor, nakladalka, več prikolic, dva puhalnika, mlin za koruzo, mešalnica, kosilnica, slamoreznica, pajtelj ...,« obupano naštevata Marjetka in Jože. Ko so Grivčevi v naslednjih dneh čistili požarišče, so s kmetije odpeljali dva polna tovornjaka železa!

So se pa v nesreči izkazali sosedje in vaščani. Še med požarom so organizirali hrano in pijačo za gasilce ter zbrali nekaj denarja in ga prinesli Jožetu. Veliko ljudi se je oglasilo tudi v naslednjih dneh in vsak je pomagal po svojih močeh. Pomoč so začeli zbirati tudi na Karitasu in Rdečem križu, v akcijo pa so se odpravili tudi domači gasilci in aktivisti krajevne organizacije Rdečega križa.

ZIMA PRIHAJA

Ognjena groza (Foto: arhiv družine Grivec)

Najnujneje je, da Grivčevi do zime zagotovijo streho za živali. Krave so začasno odpeljali na pašo k sorodnikom, konji, prašiči in perutnina, pa so ostali doma. S pomočjo gradbinca Primoža Puglja, moža Jožetove nečakinje, so že stekla pripravljalna dela za gradnjo novega gospodarskega poslopja, za katerega pa potrebujejo novo gradbeno dovoljenje, saj ga bodo postavili nekoliko vstran, tako da ne bo več segalo čez mejo njihove parcele. »Kar bodo zbrali na Rdečem križu, bo šlo za gradnjo. Načrt že nastaja, nekateri so se javili za les, drugi za streho, tako da pomoč prihaja. Res, veliko ljudi se je odzvalo,« pripoveduje Marjetka.

A nov objekt, imel bo kakih 150 kvadratnih metrov, je šele začetek. Če bodo želeli ohraniti kmetijo, na kateri je Jože z ženo in otroki dolga leta redil predvsem konje in krave dojilje, bodo morali hitro nabaviti tudi stroje. Najnujnejša sta traktor in nakladalka, pa seveda kosilnica. Tu je še krma, ki jo za zimo potrebujejo živali, in kup drugih stvari, tako da so pred Grivčevimi res težki meseci.

UPANJE OSTAJA

Pripravljalna dela za gradnjo novega gospodarskega objekta so že stekla, a Grivčevi bodo brez pomoči le težko postavili kmetijo na noge. (Foto: B. B.)

»Nekako bomo, trudimo se,« na vprašanje, kako nameravajo postaviti kmetijo na noge, odgovarja Marjetkin mož Dejan Žveglič. »Še dobro, da so pri hiši mlade moči. Sem ne bi zmogel. Za živali bi že poskrbel, kaj več pa težko,« priznava 75-letni Jože. »Ne moremo kar nehati. Oče ima konje že celo življenje in s kmetijo nas je vse preživljal,« dodaja Marjetka, ki v kratkem pričakuje svojega prvega otroka, prvega Jožetovega vnuka. »Fantek bo in oče v njem že vidi naslednika, kar mu daje dodatnih moči,« se nasmehne.

Kot rečeno, so na območnem združenju Rdečega križa na pobudo občanov, občine in različnih obrtnikov, ki želijo pomagati, začeli zbirati prostovoljne prispevke za pomoč družini Grivec. Kdor želi, lahko denar nakaže na Območno združenje RK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto, na TRR SI56 0297 0025 9477 202 (BIC: LJBASI2X), namen: dobrodelni namen za družino Grivec, CHAR – dobrodelno plačilo, referenca: SI 00 903076.

Zbrana sredstva bo Rdeči križ namenil za gradnjo hleva in nakup osnovnih sredstev.

Dolenjski list, 44, 30. 10. 2019

Boris Blaić

