Granata v Novem mestu

1.11.2019 | 18:55

Malo po 13. uri je na travniku v bližini ulice Žlebej v Novem mestu krajan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Zahodnoštajerske regije sta odstranila in do uničenja shranila na varno dva topovska projektila kalibra 75 mm, italijanske izdelave, ostanek 2. svetovne vojne.

Med 31. 10. 2019, od 6. ure in 1. 11. 2019, do 6. ure, so policisti Policijske uprave Ljubljana med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Kočevja, Črnega potoka in Novih Lazov izsledili in prijeli 25 tujcev ( drž. Maroka, Alžirije, Afganistana in Sirije ), ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki policistov s tujci še niso zaključeni.

V Sodražici je nekdo vlomil v garažo, iz katere je izginilo orodje. Premoženjska škoda znaša okoli 500 evrov.

B. B.