Voda zalila prostor

2.11.2019 | 08:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj popoldne ob 17. uri je v naselju Bistrica v občini Črnomelj zaradi okvarjenega vodovodnega ventila prišlo do zalitja prostorov objekta. Gasilci PGD Črnomelj so zaprli ventil, posesali vodo in pomagali pri čiščenju prostorov.

L. M.