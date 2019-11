Novomeška Krka sinoči izgubila s Primorci

2.11.2019 | 08:35

Glenn Cosey sinoči na igrišču v Novem mestu.

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči v tekmi 5. kroga ABA lige doma izgubili s Koper Primorsko z 71:89.

Liga ABA, 5. krog, 1.11.

Krka – Koper Primorska 71:89 (13:23, 15:22, 24:32, 19:12)

Krka: Cosey 15, Škedelj 4, Đapa 5, Fifolt 5, Balažić 2, Jošilo 20, Lapornik 9, Ramljak 8, Osolnik 3.

Krkaši so začeli v peterki Paolo Marinelli, Tim Osolnik, Marko Jošilo, Ivan Ramljak in Žiga Fifolt. Gostje so po dveh trojkah Harrisa in eni Hodžića sredi pete minute povedli z 12-5, pri 7:15 pa je na začetku 7. minute prvo minuto odmora vzel Krkin trener Simon Petrov. Po desetih minutah je bilo 13:23. Drugi polčas so Krkaši odprli s štirimi zaporednimi točkami in minuto odmora je zahteval tudi trener gostov Golemac. Po njej so gostje dosegli 14 zaporednih točk in pri 17:37 je Petrov zahteval še drugo minuto odmora, ki je le delno prekinila nalet gostov. Ti so ob polčasu vodili za 17 točk (28:45).

Drugi polčas so Krkaši odprli s petimi zaporednimi točkami, a so se gostje hitro predramili in ob koncu 26. minute ponovno vodili za 19 točk (60:41), po 30. minutah pa že za 25 (77:52). V zadnji četrtini so Krkaši le uspeli nekoliko znižati zaostanek.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Marko Jošilo 20

Največ skokov: Dalibor Đapa in Žiga Fifolt 5

Največ asistenc: Glenn Cosey 5

Največ pridobljenih žog: Glenn Cosey 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Marko Jošilo 22

Izjavi po tekmi:

Simon Petrov, trener Krke: »Bili smo premalo zbrani v obrambi, da bi lahko računali na ugoden izid. Prejeli smo preveč točk in to je bil glavni razlog, da smo izgubili tekmo. Iščemo novega centra in mislim, da bo potem naša slika drugačna. Čestitke Primorski za uspešne igre v tej sezoni.«

Jurica Golemac, trener Koper Primorske: »Čestitke naši ekipi za zmago. Od začetka smo nadzirali tekmo. Prvih dvajset minut smo igrali vrhunsko v obrambi. V drugem polčasu smo nasprotniku dovolili, da se je razmahnil, a smo bili tudi mi odlični v napadu in to nam je prineslo miren zaključek tekme.«

Novi tekmi Krkašev

Krkaši imajo po petih krogih v ABA ligi dve zmagi in tri poraze. Naslednjo tekmo bodo igrali ponovno doma, in sicer v ponedeljek, 11. 11., ob 18.00, ko v Novo mesto prihaja beograjska Mega Bemax. Še prej pa jih v ponedeljek, 4. 11., ob 19.00 čaka domača tekma SKL s Heliosom.

Dodajmo še, da je bilo podjetje Sendvičarna užitka partner tekme, pripravili so nagradno igro, med polčasom pa je Zajec Vinko zabaval otroke in jih učil košarke. Predstavile so se Novomeške mažorete, zvesti navijači Kelti pa so Krkino ekipo vzpodbujali z novim bobnom, ki jim ga je kupil klub.

V priponki izjavi trenerja Simona Petrova in Daliborja Đape .

L. M.,foto: KK Krka

Zvočni zapisi Dalibor Đapa Dalibor Đapa Simon Petrov Simon Petrov

Galerija