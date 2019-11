Klari Dulc je moda nenehen izziv

2.11.2019 | 11:20

Klara Dulc v svoji šivalnici, ki je njen svet. Na sliki z eno izmed svojih zaniivih kreacij, kje se vidi njena ljubeze do gubanja, volumna.

Za to kreacijo je Klara prejela priznanje Lune.

Z modne revije v Novem mestu

Dobrava pri Škocjanu - Obleka naredi človeka. Povej mi, kaj nosiš, in povem ti, kdo si. To sta le dva znana reka, ki govorita o tem, da je pomembno, kako se oblačimo, kako urejeni hodimo po svetu.

A pri tem nimamo v mislih mode, ki se kar naprej spreminja, ampak to, da vsak najde svoj stil oblačenja, ki mu ustreza. To zagovarja tudi 24-letna Klara Dulc iz Dobrave pri Škocjanu, diplomirana oblikovalka tekstilij in oblačil, ki se bliža koncu študija, saj obiskuje zadnji letnik Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani.

Mlada in ambiciozna oblikovalka je že kot študentka zelo delovna in ustvarjalna, sodelovala je na kar nekaj modnih revijah in pripravila zanimive kolekcije tako za ženske kot moške, tudi v Novem mestu.

Oblikovanje jo zanima od malih nog. Kot pove, je vedno rada risala oblekice z detajli, navdih so ji bile risanke in filmi. Preoblačila je barbike in si dala duška z najzanimivejšimi kombinacijami. Medtem ko mnoge mamice dolga leta izbirajo oblačila za svoje otroke, Klarina tega ni mogla prav dolgo. »Že kot majhna sem se želela obleči po svoje, malo drugače,« pove Klara in doda, da se zaveda, da je bilo nakupovanje oblačil z njo zelo naporno. »Imela sem posebne želje, zamisli, ki jih je bilo včasih težko razumeti,« se nasmeje.

Po osnovni šoli v Škocjanu se je Klara vpisala na Ekonomsko gimnazijo v Novem mestu, izbira študija pa kmalu ni bila več vprašanje - že po prvem letniku je vedela, da bo to Oblikovanje oblačil in tekstilij. Kot se spominja, so bili sprejemni izpiti zelo zahtevni, trajali so kar dva dni.

S študijem je zadovoljna, veliko je risanja in poudarka na ročnih tehnikah, oblikovanju oblačil in umetnosti. Vsako leto raziskujejo novo temo, ki je izhodišče za kolekcijo, in vsak naredi izhod, to pomeni, da kreira obleko, ki jo predstavi pred vsemi. V prvem letniku se tako spominja, da je naredila dve obleki, v 4. letniku pa že kar sedem. »Zanimivo je, kako se vsak loti zadeve, kako po svoje interpretira kolekcijo, učiš se tudi od drugih,« pravi Klara in doda, kakšno motivacijo ji je pomenilo posebno priznanje Lune za eno od svojih kreacij v 2. letniku študija.

Več o njenem sodelovanju na modnih revijah v Ljubljani, pa tudi v Novem mestu, o njenem pogledu na modo ter načrtih in ciljih, pa si preberite v prilogi Živa v aktualnem Dolenjskem listu.

L. Markelj, foto: L. Markelj, osebni arhiv K. D.

Galerija