Z Rune optiko v vse škocjanske vasi

2.11.2019 | 15:00

Vesna Maksimovič je projekt razložila občinskim svetnikom.

Škocjan - Večina vasi v občini še nima optičnega omrežja in da bi se to področje izboljšalo, se je občina vključila v mednarodni projekt Rune, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE.SI, koordinira pa Razvojni center (RC) Novo mesto. Z njim želijo zagotoviti ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih področjih v Sloveniji, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s.

Gre za pokritje t.i. sivih in belih lis na področju optike in kot pravi Vesna Maksimovič iz RC Novo mesto, odprto omrežje omogoča, da ima končni uporabnik možnost proste izbire ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost storitev zanj najugodnejši. Upravitelj omrežja namreč vsem operaterjem zagotavlja enakopravni dostop in najem omrežja pod enakimi pogoji.

V škocjanski občini gre za okrog devetsto naslovov, kar bodo še preverili. Po projektiranju sledi pridobivanje služnosti (zaradi možnosti sprememb poteka tras jih ni mogoče sklepati vnaprej, ampak načeloma sproti) in po besedah Maksimovičeve, je zdaj zunaj izbor za izvajalca za gradnjo optike. Ta bo najprej postavil centralo oz. vozlišče na Otočcu - predvidoma naj bi se dela začela v začetku novembra - od koder bo potem šla gradnja naprej, torej tudi proti Škocjanu. Ko pridejo do uporabnika, bo ta imel takoj možnost priključitve na optiko. Nujen je podpis pogodbe, pri čemer sta dve možnosti: lahko se zainteresirani vpišejo in naročijo priključek sami, sicer pa jim bo podjetje Evroca poslalo pošto z obrazci. Financiranje bo zagotovil nosilec sam, posameznik bo prispeval le za notranjo hišno instalacijo, kar naj bi z DDV zneslo okrog 150 evrov, je povedala Maksimovičeva. Rok dokončanja projekta je oktober 2021.

Petra Pozderec (na desni)

»Poskrbeti moramo, da bo tudi na podeželju vsak imel možnost priključitve na optiko. Pri nas sta poslovni interes izrazila Telekom, T2, tako da se bodo občani odločali sami, koga bodo izbrali,« pove direktorica občinske uprave Petra Pozderec, ki meni, da bodo slej ko prej vsa omrežja odprta.

Občina Škocjan je bila uspešna na evropskem projektu WiFi4EU. Gre za program podpore zagotavljanja brezplačnega dostopa do omrežja Wi-Fi na javnih mestih v zaprtih prostorih ali na prostem. Širši skupnosti in turistom želijo tako približati digitalno pismenost in dostop do interneta. Občina je na razpolago dobila 15 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Brezplačni brezžični internet bo tako omogočila na petih točkah oz. lokacijah: v OŠ Frana Metelka Škocjan, na pošti, v Metelkovem domu, pri igralih v Hrastuljah, ter pri gasilskem domu v Škocjanu. Dela so v zaključni fazi.

Besedilo in foto: L. Markelj