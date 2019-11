Krkaši na kolena spravili Izolane, Dobovčani pa Škofjeločane

3.11.2019 | 09:00

Novomeščani so v Izoli zmagali z 29:25. (Foto: Martin Franetič)

Novo mesto, Dobova - Rokometaši novomeškega rokometnega kluba Krka so reprezentančni premor dobro izkoristili in se pripravili na sinočnjega nasprotnika v 8. krogu lige NLB, ko so pred polno dvorano Kraška premagali svoje gostitelje iz Izole. Varovanci trenerja Romana Zarabca so tekmo dobili z 29:25.

Obračun ekip iz spodnjega dela lestvice se je končal z zmagoslavjem Krke, ki je dosegla tretjo zmago in se pomaknila proti sredini razpredelnice, medtem ko Izola ostaja povsem na dnu lestvice. Čeprav Novomeščanom igra v napadu v uvodnih minutah ni stekla, so nato hitro prevzeli pobudo in do prve občutnejše prednosti treh zadetkov prišli v 12. minuti prvega dela (4:7). Bleda predstava Izolanov je šla na roke Krki tudi v nadaljevanju, saj so Novomeščani tik pred polčasom vodstvo še povečali, a so domačini ujeli priključek in ob polčasu je prednost Krke znašala le še dva zadetka (12:14). Potek srečanja so v drugem delu obračuna znova krojili Krkaši, vodstvo so ohranjali vse do izteka srečanja, ki se je končalo s štirimi zadetki prednosti v korist Novomeščanov, so dogajanje na parketu povzeli v Krki.

Pri Novomeščanih se je z osmimi zadetki najbolj izkazal Jaka Jakše.

Roman Zarabec, trener Krke, je po tekmi povedal: »Vesel sem te zmage. Zahvalil bi se rad fantom, ki so odigrali tako, kot je potrebno in vsekakor smo zasluženo zmagali. Lepo je igrati v Izoli, v tej dvorani in v tem ambientu. Na koncu bi lahko zmagali z višjo prednostjo, šteje pa zmaga. Vesel sem, ker imam mlado ekipo, ki vidno napreduje in želim si, da bo ta generacija uspela storiti preskok v člane, kar nam bo v prihodnosti olajšalo igranje v prvoligaški druščini.«

Rokometaši Krke bodo v 9. krogu lige prihodnjo soboto gostili ekipo MRD Dobova.

RD Butan plin Izola- MRK KRKA 25:29 (12:14).

RD Izola: Hušić , Beganović 2, Brumen 3, Miklavec 4, Logar, Gačević (4), Zorič - Stepančič 3, Jurič 1, Novak, Alessio (V), Beganović 1, Petrović 1, Poberaj in Čolić. Trener: Fredi Radojkovič.

MRK KRKA: Bevec 5, Avsec 1, Majstorovič, Pršina 1, Irman 2, Jakše 8, Gorela 3, Plut, Klemenčič, Rašo 2, Batagelj, Brajer, Kukman 4, Matko 1, Kete 2, Urbič. Trener: Roman Zarabec.

Sedemmetrovke: Butan plin Izola 4 (3), Krka 2 (2).

Izključitve: Butan plin Izola 4, Krka 10 minut.

Rdeči karton: /.

Dobovčani prepričljivo boljši

Rokometaši iz Dobove so sinoči dosegli peto zmago v državnem prvenstvu in ostajajo na visokem četrtem mestu, v 8. krogu lige NLB so premagali Urbanscape Loko z 38:30 (20:14).

Varovanci domačega trenerja Benjamina Teraša so temelje za zmago postavili že v prvi polovici dvoboja. Ta je minil v njihovi absolutni prevladi, končali so ga s prednostjo šestih golov (20:14). V drugem polčasu so zanesljivo zadržali prednost pred tekmeci, blestela pa sta srednji zunanji Marko Sintič in desni zunanji Lucian Bura. Prvi je Gorenjcem nasul ducat golov, drugi pa enajst zadetkov, so o tekmi napisali na STA.

Športna dvorana, gledalcev 250, sodnika: Majer in Žitnik.

Dobova: Budalić, Leben, Bradeško 2, Dular 1, Gerjovič, Markušić 5, Kovacs, Jezernik 1, Humek, Bura 11, Jazbec, Lončar 1, Krnc, Kunst 3, Florjančič 2, Sintič 12 (1).

Urbanscape Loka: Božnar, Juričan, Vrbinc 2, Gartner 2, Dolenc, Grojzdek 5, Jamnik 8 (2), M. Jesenko 1, Mali, Klemenčič 2, Jeseničnik, Pipp 5, A. Jesenko 2, Pokorn, Šibanc 1, Marinović, Atanasov 1.

Sedemmetrovke: Dobova 1 (1), Urbanscape Loka 6 (4).

Izključitve: Dobova 2, Urbanscape Loka 2 minuti.

Rdeči karton: /.

M. Ž., Foto: Martin Franetič

