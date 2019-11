Spregledala kravo in trčila vanjo

Metliški policisti so sinoči obravnavali prometno nesrečo dveh vozil in krave. Po prvi zbranih obvestilih je voznica, ki je peljala iz Novega mesta proti Metliki spregledala ob desni strani vozišča hodečo kravo, vanjo trčila, nato pa jo je odbilo na drugo stran ceste, kjer je trčila v nasproti vozeče vozilo. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico. Za kravo, ki je našla pot iz poškodovane obore na cesto in je bila v nesreči lažje poškodovana, bodo poskrbeli lastniki.

Osemnajst nesreč

Sicer so policisti v zadnjih 48-urah obravnavali osemnajst nesreč z materialno škodo in tri prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so sevniški policisti v petek popoldne zasegli osebni avtomobil.

Danes nekaj pred peto uro zjutraj so novomeški policisti ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki pa znakov policistov ni upošteval in je z veliko hitrostjo odpeljal naprej. V križišču je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se zaletel. Preizkus alkoholiziranosti je odklonil, v postopku pa so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, avto pa je neregistriran, zato so mu ga zasegli. Vozniku očitajo štiri kršitve zakona o pravilih cestnega prometa, tri kršitev zakona o motornih vozilih, kršitev zakona o voznikih in kršitev zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.

Včeraj popoldne je 23-letnega voznika osebnega avtomobila brez vozniškega izpita, domnevno zardi neprilagojene hitrosti, v Črešnjevcu zaneslo na drugo stran ceste. Trčil je v vozilo, ki ga je po svoji strani pravilno pripeljala 30-letna voznica, ki se je pri tem lažje poškodovala. Povzročitelj je kazal očitne znake opitosti, alkotest je odklonil. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu ga bodo kazensko ovadili. Avtomobil so zasegli.

Vlomilci na delu

V Gorenji Brezovici so v petek zjutraj ugotovili, da so jim vlomili v hišo. Nepridipravi niso nič odnesli, a vseeno naredili za okoli 500 evrov škode.

Podobno je bilo tudi v Trebežu, kjer so storilci vlomili v dva objekta in na objektih naredili za okoli tisoč evrov škode.

V petek so vlom prijavili tudi iz Jelenika, kjer so neznanci v zadnjih desetih dneh vlomili v stanovanjsko hišo, jo pregledali in naredili za okoli sto evrov škode.

Za nekaj sto evrov škode so naredili tudi v Črnomlju, kjer kot kaže niso odnesli nič, a kljub temu imajo lastniki za okoli 400 evrov škode.

V petek zvečer so krški policisti opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo na Smedniku. Storilci so izkoristili kratkotrajno popoldansko odsotnost domačih in vlomili v hišo, pregledali prostore in odnesli nekaj denarja ter družinskega nakita. Škode naj bi bilo za več kot tri tisoč evrov.

Včeraj zjutraj so iz Krškega poročali še o dveh vlomih, in sicer na Stritarjevi in Kajuhovi ulici. Skupaj naj bi naredili za vsaj tisoč evrov škode.

Popoldne so črnomaljski policisti z ogledom vloma na Stari Gori ugotovili, da so storilci v zadnjih treh dneh iz lesene lope odnesli nahrbtno kosilnico Sharp in pet litrsko plastično posodo z bencinom. Lastnika so oškodovali za okoli petsto evrov.

V zadnjih 48-urah prijeli devet tujcev

V zadnjih 48-tih urah so policisti na območju policijske uprave Novo mesto prijeli devet tujcev, ki so v državo prišli izven mejnih prehodov.

V petek popoldne so črnomaljski policisti v Vukovcih prijeli tri državljane Maroka, zvečer brežiški policisti v Veliki Dolini državljana Sirije, še enega pa v noči iz petka na soboto na Mostecu.

V soboto zvečer so pri Slamni vasi prijeli državljana Maroka in državljana Alžirije. Ponoči so metliški policisti v Rosalnicah prijeli državljana Tunizije in državljana Maroka, ki sta državno mejo prestopila izven mejnega prehoda. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Še enega državljana Tunizije so pri prijeli na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje. Tujec se je skrival na avtobusu, ki je pripeljal iz Hrvaške, in se tako poskušal izmakniti mejni kontroli. Po končanem postopku so tujca, ki ga je do policistov pripeljal kar voznik sam pred začetkom mejne kontrole, izročili hrvaškim policistom.

