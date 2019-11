Dvorana popoldne ne sameva

3.11.2019 | 19:00

Športno dvorano pri OŠ Toneta Pavčka so odprli septembra 2017. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Od začetka novembra veljajo nove cene za uporabo športne dvorane pri Osnovni šoli Toneta Pavčka. Ta je dopoldne na voljo tamkajšnjim učencem, popoldne pa jo na podlagi javnega poziva ponudijo tudi ostalim.

Dvorano so v šolskem letu 2017/2018 koristili štiri domača društva in šest zunanjih uporabnikov, prihodki so znašali nekaj več kot 8800 evrov, v naslednjem šolskem letu pa štiri domača društva in štirje zunanji uporabniki. Čeprav je bilo število manjše, je bila dvorana bolj zasedena, saj so se domača društva odločila za rekreacijo v dvorani namesto v telovadnici ob stari šoli, prav tako je bilo v dvorani organiziranih kar nekaj prireditev, tako da so prihodki znašali nekaj manj kot deset tisočakov.

V tem šolskem letu je dvorana polno zasedena, uporablja jo pet domačih društev in sedem zunanjih uporabnikov, načrtovani prihodki pa so v višini dobrih 15.200 evrov.

Med novostmi v ceniku, ki so ga na nedavni seji potrdili mirnopeški občinski svetniki, je cena uporabe samo za plezalno steno, ta znaša deset evrov na uro brez DDV. Do zdaj je namreč veljalo, da se ob uporabi plezalne stene uporablja oz. zaračuna tudi tista polovica dvorane, na kateri je stena. Ker pa njeni uporabniki ne ovirajo in ne posegajo na vadbeno površino, so na občini, ki je upravljavec športne dvorane, menili, da je smiselno, da se določi cena zgolj za plezalno steno, tistim, ki pa sočasno uporabljajo polovico dvorane, ki se navezuje na steno, pa se najem poceni. Tako bodo lahko v istem času v športni dvorani trije različni uporabniki.

Kar nekaj govora na omenjeni seji je bilo okoli tega, ali bi dvorano med vikendi, ko je manj zasedena, dali na voljo za aktivno praznovanje rojstnih dni otrok. Eni svetniki so menili, da je cena 50 evrov za pet ur najema premalo, drugi so opozorili, da ob praznovanjih navadno prinesejo tudi pijačo in hrano, kar za sabo potegne strošek čiščenja, podan pa je bil tudi predlog, da se za to raje nameni stara telovadnica. Na koncu je župan Andrej Kastelic predlagal, da praznovanja za zdaj izključijo iz cenika in da bodo na občini zadevo še nekoliko preučili.

M. Ž.