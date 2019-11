Moški umrl pri skoku z balkona bolnišnice - dopolnjeno s pojasnilom SB Novo mesto

3.11.2019 | 13:35

Splošna bolnišnica Novo mesto (Arhiv DL)

Novo mesto - Obvestili so nas, da naj bi iz balkona novomeške splošne bolnišnice skočil moški in pri tem izgubil življenje. Na novomeški policijski upravi so potrdili, da so na številko policije 113 ob poldvanajsti uri dobili obvestilo, da je v bolnišnici iz balkona tretjega nadstropja padel moški.

Policisti so ugotovili, da gre za 63-letnega moškega, pacienta, ki je za posledicami padca umrl na kraju. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, po prvih ugotovitvah pa je tuja krivda izključena, je pojasnil Rober Perc iz PU Novo mesto.

Dopolnjeno ob 15.25:

Vodstvo splošne bolnišnice je za Dolenjski list pojasnilo, da se je danes okoli 11. ure pripetil nesrečni dogodek - skok pacienta z balkona 3. nadstropja bolnišnične stavbe. "Pacient je ob padcu na kraju dogodka podlegel poškodbam. O nesrečnem dogodku je bila takoj obveščena policija, ki si je kraj dogodka ogledala. Vodstvo bolnišnice bo izvedlo izredni strokovni nadzor, kjer bo znanih več ugotovitev o vzrokih dogodka," so zapisali.

M. Ž.