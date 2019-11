Zahvala škofa Glavana ob zahvalni nedelji

3.11.2019 | 16:55

Kaj pravi novomeški škof msgr. Andrej Glavan ob zahvalni nedelji. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Današnja nedelja je zahvalna nedelja. Novomeški škof msgr. Andrej Glavan je tej priložnosti podal zahvalo duhovnikom, redovnikom in redovnicam, katehistom, vernikom in vsem, ki v svojih župnijah pomagajo po svojih močeh.

»Zahvala Bogu, dobremu Očetu, za izkazane darove ter hvaležnost in pozornost v medsebojnih odnosih so najlepša prošnja za prihodnjo naklonjenost in obdarovanost. Bogu gre zahvala za vse sadove zemlje in vse, kar dan za dnem prejemamo, še posebej za vse milosti. Sv. Ignacij Lojolski je v duhu viteštva rad rekel, da je Bog največji kavalir, ki vedno da več, kot prosimo in zaslužimo. Letos se ob zahvalni nedelji še zadnjikrat zahvaljujem kot ordinarij. Dragi duhovniki, redovniki in redovnice, katehistinje, zahvaljujem se vam za vso pomoč, da smo skupaj nosili skrb za novoustanovljeno novomeško škofijo in da smo z medsebojno podporo in naklonjenostjo lahko postavili njene duhovne in materialne temelje. Že zdaj vas prosim za sodelovanje in spoštljiv sprejem tudi za svojega naslednika.

Hvala tudi vam vernikom za vso naklonjenost, hvaležnost, pozornost in spoštovanje, ki ste ga pokazali ob raznih srečanjih, še zlasti članom župnijskih pastoralnih svetov, ključarjem in članom gospodarskega sveta, s katerimi sem se srečeval ob birmah. Za vse, še posebej za žive in pokojne dobrotnike, darujem vsako nedeljo in zapovedan praznik sveto mašo. Hvala vsem pevcem, organistom in ministrantom, vsem, ki skrbite za lepoto in urejenost cerkva, za dragocen čas in navdušeno služenje Bogu in župniji. Končno hvala vsem za nabirke, za vesoljno Cerkev, škofijo, za karitativne namene in za župnijo. Hvala bolnikom za vse molitve in darovane žrtve, še posebej molivcem za duhovne poklice. Prosite in se vam bo dalo, trkajte še naprej in se bo odprlo božansko Srce vašim prošnjam,« pravi novomeški škof Glavan in dodaja, da je naša škofija edina, ki nima nikogar v pripravljalnem letniku za semenišče.

L. Markelj