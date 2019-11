Krško brez dirke za svetovno prvenstvo

4.11.2019 | 11:30

Letos so v Krškem pripravili za enkrat zadnjo dirko v spidveju za svetovno prvenstvo. (Foto: I. V./arhiv DL)

Krško - Krovna zveza in vodstvo tekmovanja v spidveju sta včeraj objavila koledar dirk svetovnega prvenstva v spidveju za sezono 2020. Na seznamu tokrat ni dirke za VN Slovenije v Krškem, ki je doslej gostilo že 19 dirk na najvišji ravni. Novinec pa je ruski Toljati, kjer bo naslednje leto prva dirka za VN Rusije. Najboljši slovenski dirkač Matej Žagar, ki bo med elito dirkačev nastopal tudi v naslednji sezoni, tako ostaja brez domačega prizorišča.

Na koledarju za sezono 2020 je deset dirk. Uvod v novo sezono bo Varšavi 16. maja, pozneje se bodo dirkači preselili v nemški Tetrerow, Prago, ki je eno najbolj tradicionalnih prizorišč serije Grand Prix (naslednje leto bo tam že 24. zaporedna dirka za VN Češke), ter nato do konca julija še v Cardiff in švedski Hallstavik.

Druga polovica sezone se bo začela v poljskem Vroclavu, švedska Malilla bo gostila dirko za VN Skandinavije, ruska premiera bo na sporedu 29. avgusta, predzadnja postaja bo danski Vojens, sezona pa se bo končala na Poljskem v Torunu 3. oktobra.

Žagar si je vozovnico za SP 2020 zagotovil v letošnjih kvalifikacijah, kjer je zmagal in bil tako med tremi dirkači, ki so na ta način prišli med elitno petnajsterico. V seštevku SP 2019 je bil sicer na koncu deveti, kar ne bi bilo dovolj za nadaljevanje tudi v sezoni 2020, saj si neposredno uvrstitev zagotovi le najboljših osem.

V SP 2020 bodo nastopali svetovni prvak Poljak Bartosz Zmarzlik, Danec Leon Madsen, Rus Emil Sajfutdinov, Šved Fredrik Lindgren, Slovak Martin Vaculik, Poljaka Maciej Janowski in Patryk Dudek ter Avstralec Jason Doyle, ki so bili v najboljši osmerici letošnjega SP, ter Matej Žagar, Danec Niels-Kristian Iversen in Avstralec Max Fricke, ki so bili najboljši v kvalifikacijah. Posebna vabila krovne zveze in organizatorja tekmovanj pa so dobili nekdanja svetovna prvaka Britanec Tai Woffinden in Američan Greg Hancock, Rus Artjom Laguta in Šved Antonio Lindbaeck.

Vodstvo tekmovanja pa je za prihodnjo sezono uvedlo tudi nov sistem točkovanja. Ta zdaj ne bo več seštevek točk, doseženih v posameznih vožnjah, pač pa bo število dobljenih točk povezano s končno uvrstitvijo. Zmagovalec vsake dirke bo tako dobil 20 točk, drugi 18, tretji 16, četrti 14 ... vse do zadnjega, 16. ki bo dobil eno točko.

Spored SP v spidveju 2020:

16. maj: VN Poljske (Varšava)

30. maj: VN Nemčije (Teterow)

13. junij: VN Češke (Praga)

18. julij: VN Velike Britanije (Cardiff)

25. julij: VN Šveske (Hallstavik)

1. avgust: VN Poljske (Vroclav)

15. avgust: VN Skandinavije (Malilla, Švedska)

29. avgust: VN Rusije (Toljati)

12. september: VN Danske (Vojens)

3. oktober: VN Poljske (Torun)

Za naslov svetovnega prvaka se bodo potegovali: Bartosz Zmarzlik (Pol), Leon Madsen (Dan), Emil Sajfutdinov (Rus), Fredrik Lindgren (Šve), Martin Vaculik (Slk), Maciej Janowski (Pol), Jason Doyle (Avs), Patryk Dudek (Pol), Matej Žagar (Slo), Niels-Kristian Iversen (Dan), Artjom Laguta (Rus), Antonio Lindbaeck (Šve), Tai Woffinden (VBr), Max Fricke (Avs), Greg Hancock (ZDA)

STA