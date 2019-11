Na parkirišču zagorelo osebno vozilo

4.11.2019 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 4.06 uri je na Maistrovi ulici v Brežicah, na parkirišču zagorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Delo za reševalce

Včeraj ob 8.06 uri so v Zagorici, občina Mirna, posredovali prvi posredovalci AED Ševnica in nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Trebnje.

Ob 12. uri sta posadka helikopterja Slovenske vojske in sekundarna ekipa kliničnega centra Ljubljana s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ LOKVE, TP BIOPLIN LOKVE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU izvod Hrast;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU izvod Gostilna Vrtača.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDEM VRH in TP VEL. LOKA NOVAK;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, oskrbovanmi iz TP IGLENIK in TP VEL. LOKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.