Trebanjci do pomembne zmage

4.11.2019 | 08:00

Trimo je sinoči vknjižil novi dve točki. (Foto: Dominik Pekeč, RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Rokometaši Trima so sinoči na pomembni tekmi proti mariborskemu Braniku na krilih domače publike prišli do visoke zmage z 28:20 (16:10) in utrdili tretje mesto na prvenstveni lestvici.

Trebanjci so se med reprezentančnim premorom dobro pripravljali na preizkušnjo s štajersko zasedbo, ki je letošnjo sezono začela pod pričakovanji in prejšnji teden zamenjala trenerja. Trebanjci so tekmo začeli v krču in po nekaj napakah v napadu dovolili tekmecu, da povede z 0:3. Kasneje so se le prebudili in z borbeno igro hitro stopili v enakovreden dvoboj z Mariborčani. Ti so kasneje še uspeli povesti z dvema goloma, nato pa je domačinom steklo in v 22. minuti so tako vodili z 9:7. Odličen niz so še naprej nadaljevali, polčas pa dobili s 16:10.

Tudi v drugem delu so gostitelji prevladovali na terenu. Vijoličasti niso imeli rešitve, obenem pa je zasedba Trima kaznovala vsako njihovo napako s hitrim protinapadom. V vratih je dodaten izkupiček prispeval odlično razpoloženi Urh Brana, končni izid srečanja pa je bil 28:20, so tekmo povzeli v trebanjskem klubu.

Najboljši strelec Trebanjcev s sedmimi goli je bil Dino Hamidović, pri gostih pa s štirimi Andraž Velkavrh.

»Za nami je težka tekma, ki smo jo na slabo odprli in naredili preveč tehničnih napak. Gostje so tako povedli za par zadetkov. Nato smo stisnili v obrambi, zadeli par lahkih golov in zasluženo slavili. Rad bi pohvalil izjemne navijače, ki so nas spodbujali celotno tekmo. Zdaj nas čaka težko gostovanje v Velenju, kjer upamo na pozitiven rezultat,« je po srečanju dejal igralec tekme Marko Kotar.

Trimo nova naloga čaka že ta četrtek, ko se bo odpravilo na zahtevno gostovanje v Velenje. Obračun bo ob 17.30 prenašala tudi TV Slovenija 2.

M. Ž., Foto: Dominik Pekeč, RK Trimo Trebnje

Galerija