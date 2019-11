Zaradi glasnih jaškov mnogi ne morejo spati

4.11.2019 | 18:10

Vožnja po pokrovih komunalnih jaškov po Šentjerneju povzroča hrup, kar je zelo moteče, še zlasti, če po njih vozijo težki tovornjaki. (Foto: L. M.)

Šentjernej - V Šentjerneju je za mnoge ponoči zelo moteč hrup, ki ga na cesti povzročajo avtomobili z vožnjo po pokrovih kanalizacije na cestišču. Menda se sliši kot eksplozija in ljudje se pritožujejo - kdor ima slab spanec, torej zlasti starejši, imajo težave.

Na problem je že pred časom opozoril svetnik Albert Pavlič, ter povprašal o kakšnih tehničnih rešitvah, ki so nujne. Na občinski upravi so jim ti »pokrovi že prišli na uho«, saj to menda niso le težave v Šentjerneju. Zadevo so skušali rešiti s tesnili, a tiste mase menda zdržijo le nekaj časa, nato se vse ponovi. Zdaj razmišljajo o drugačnih rešitvah, najboljša bi bila sicer zamenjava celotnega pokrova, a to seveda veliko stane.

Na problem je na nedavni seji znova opozoril svetnik Franc Hudoklin, ki je občinsko vodstvo pobaral, ali so o tej problematiki kakšno rekli s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, ko se že dogovarjajo za investicijo v Maharovcu. Rešitev se obeta.

Kot pravijo na Občini Šentjernej, so se o tej problematiki na državnih cestah že pogovarjali z direkcijo, nadzornikom državnih cest in upravljavcem cest, novomeškim podjetjem CGP. V načrtu je sanacija jaškov fekalne kanalizacije, za katero je predračun pridobljen. Po oktobrskem ponovnem ogledu terena je dogovorjeno, da bo sanacijo izvedel novomeški CGP, Občina Šentjernej bo plačala sanacijo jaškov fekalne kanalizacije, Direkcija RS za infrastrukturo pa sanacijo jaškov elektro in kabelske kanalizacije. Izvedba del je predvidena v začetku leta 2020. Občani seveda upajo, da bo sanacija uspešna in bodo lahko spet mirno spali.

L. Markelj