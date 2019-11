FOTO: Petrov vrtec praznuje 20 let

4.11.2019 | 10:15

Dvajsetletnico delovanja je otoški katoliški vrtec obeležil včeraj. (Foto: U. P.)

Sv. mašo je daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan ob somaševanju domačega župnika ter direktorja oz. ravnatelja vrtca Jožeta Račkija in nekdanjih direktorjev vrtca.

Otočec - Petrov vrtec je včeraj obeležil 20-letnico svojega delovanja. Edini katoliški vrtec na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, je svoja vrata odprl 1. septembra leta 1999, ko je vanj vstopilo prvih 18 otrok. Idejo, da bi v župniji Šentpeter-Otočec zaživel vrtec, ki bi otrokom in njihovim staršem pomagal pri družinski in verski vzgoji, je dobil tedanji župnik Blaž Gregorc s svojimi farani.

V vrtcu se je vse do leta 2011 v matični enoti zbralo okoli 40 otrok na leto, nato pa je vrtec odprl še enoto Petrov dom, tako da je lahko sprejel do 57 otrok v treh oddelkih, starih od 11 mesecev do vstopa v šolo. »Vodilo našega vrtca je misel velikega pedagoga Janeza Boska, ki pravi: Ni dovolj, da imamo otroka radi, on mora to ljubezen tudi čutiti. Temu težimo vsi strokovni delavci našega vrtca, saj si želimo, da bi otroci na vsakem koraku čutili toplino, ljubezen in sprejetost, hkrati pa bi bili podaljšana roka vzgoje njihovim staršem. Tako se redni program kurikuluma lepo dopolnjuje s krščanskimi vrednotami,« je poudarila pedagoška vodja Petrovega vrtca Karmen Debevec.

Včerajšnja slovesnost ob jubileju se je začela s sv. mašo v župnijski cerkvi na Otočcu, ki jo je daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan ob somaševanju domačega župnika ter direktorja oz. ravnatelja vrtca Jožeta Račkija in nekdanjih direktorjev vrtca, s petjem pa so jo obogatili župnijska otroški in odrasli pevski zbor. Dogajanje se je nato preselilo k Petrovem domu, kjer so se s pesmijo in plesom predstavili vrtičkarji, pripravili so bazar izdelkov, ki so jih naredili sami, na ogled je bila fotografska razstava o delovanju vrtca, seveda pa ni manjkalo tudi najrazličnejših dobrot.

M. Ž., Foto: U. Prešeren

Galerija